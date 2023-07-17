بسبب جوهرة كورينثيانز .. صراع جديد بين الهلال والنصر في الميركاتو الحالي!

من يفوز بالصفقة البرازيلية المفاجئة؟!

معركة كبرى منتظرة بين الهلال والنصر، في الميركاتو الصيفي الحالي، على أحد النجوم البرازيليين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال تعاقد مع الثلاثي السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بينما لم يضم النصر، سوى النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، أبدى الهلال والنصر، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع النجم روجير جيديش، جناح نادي كورينثيانز البرازيلي.

وكشف رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن جيديش وكورينثيانز، سيقررا قريبًا للغاية؛ بشأن العروض المقدمة للاعب.

النجم البرازيلي البالغ من العمر 26 سنة، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز، منذ صيف 2021؛ مسجلًا 43 هدفًا وصانعًا 9 آخرين، خلال 123 مباراة رسمية.

جدير بالذكر أن روجر جيديش، الذي يرتبط بعقد مع فريقه الحالي حتى أغسطس 2025، مثّل أندية جريميو وبالميراس وأتلتيكو مينيرو في البرازيل، بالإضافة إلى شاندونج الصيني.