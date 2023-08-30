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جوهرة أتلتيكو مدريد مطلوب في مانشستر سيتي والسعودية ولكن..

هدى عزيز
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الأندية الإسبانية تنافس على ضم موهبة أتلتيكو مدريد الشابة.

يُعتبر رودريجو ريكيلمي جوهرة أتلتيكو مدريد مطلب لمعظم الأندية الإسبانية، بعد أدائه الرائع في الموسم الماضي بقميص جيرونا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن كلًا من فالنسيا ،وقادش وخيتافي، وجيرونا، وريال بيتيس،وإشبيلية جميعهم أبدو اهتمامهم بالتعاقد مع اللاعب.

لكن يظل ريكيملي يفكر في البقاء رفقة الروخي بلانكوس بالرغم من عدم تأكده من الحصول على دقائق لعب كفاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير الإسباني إلى أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ما زال يحظى بمتابعة من مانشستر سيتي، حيث يتابعه النادي الإنجليزي بانتباه ويتابع بشغف ما قد يحدث في مستقبل اللاعب الإسباني.

وبحسب التقرير فإن اللاعب جذب أنظار الأندية السعودية، بينما لم يقرر الروخي بلانكوس مصير لاعبه، حيث يبقى التفكير المطروح على الطاولة هو إعارته مع خيار الشراء.

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يذكر أن ريكيلمي كان ينظر له منذ زمن على أنه سيكون خليفة أنطوان جريزمان في أتلتيكو مدريد.

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