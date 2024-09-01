"مفاجأة صغيرة" .. صورة غريبة من نجم أستون فيلا للاحتفال بالانتصار على ليستر!

ماذا يقصد نجم أستون فيلا من الصورة التي نشرها؟

أثار جون ماكجين نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي الجدل، بعدما حرص على الاحتفال بعد انتصار فريقه ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أستون فيلا الفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي، باللقاء الذي أقيم أمس السبت.

ونشر ماكجين عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، بها مجموعة صور من انتصار فريقه على ليستر سيتي، بينها صورة أثارت الجدل!

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الصورة التي أثارت الجدل هي للاعب النيجيري ويلفريد نديدي نجم فريق ليستر سيتي معه، حيث ظهر الأخير وهو يضع يده في منطقة حساسة للاعب ماكجين.

وعلق جون ماكجين قائلًا: "فوز كبير خارج الديار، وظهور أول للامار ومفاجأة صغيرة (في إشارة للصورة المثيرة للجدل)".