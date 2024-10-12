“لم يكن يريد البقاء على الدكة لدروجبا”.. جون تيري يرد على رفض إبراهيموفيتش لتشيلسي!

تيري يرد على تصريحات إبراهيموفيتش المثيرة...

رد جون تيري، أسطورة تشيلسي السابق، على تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش، النجم السويدي السابق، المثيرة بشأن رفض انضمامه إلى الفريق اللندني، أثناء مسيرته.

وكان زلاتان، قد خرج في تصريحات عن رفضه الانضمام إلى البلوز وقال: "تشيلسي لم يتمكنوا من التعاقد معي، أنا لديّ بطولات أكثر منهم، أنا من ينبغي عليه التعاقد معهم".

وكتب جون تيري، عبر موقع "إنستاجرام" ردًا على تصريحات النجم السويدي: " لم يكن يريد أن يكون على مقاعد البدلاء لحساب ديديه دروجبا".

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ومثل إبراهيموفيتش صاحب الـ 43 عامًا، العديد من الفرق في مسيرته، وفي إنجلترا، ارتدى قميص مانشستر يونايتد، لمدة موسمين، وحقق مع الشياطين الحمر لقب الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن جون تيري، الذي أعلن اعتزاله في صيف 2018، يشغل الآن منصب إداري في أكاديمية تشيلسي، بعدما كان مساعدًا لمدرب ليستر سيتي، لمدة شهرين، ومن قبلهم مدرب مساعد في صفوف أستون فيلا.