جونز يعيد على جماهير مانشستر يونايتد شبح 2011

مانشستر يونايتد يعاني في ميستايا أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر كريم رزق

أعاد المدافع الإنجليزي فيل جونز على جماهير مانشستر يونايتد شبحاً يطل على الفريق للمرة الأولى منذ 2011.

مانشستر يونايتد نزل ضيفاً على فالنسيا الإسباني في ملعب ميستايا بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كارلوس سولير منح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول بعد خطأ من جونز في تشتيت الكرة، قبل أن يواصل المدافع الإنجليزي دوره في توزيع الهدايا على الخفافيش بتسجيل الهدف الثاني في مرماه بالخطأ في مطلع الشوط الثاني.

جونز أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل بالخطأ في مرماه في دور المجموعات منذ هدف اللاعب نفسه في نوفمبر 2011 أمام بنفيكا البرتغالي.