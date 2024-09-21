"لم يكن لدي شيء لأخسره!".. جوندوجان يكشف مكالمة جوارديولا التي أعادته إلى مانشستر سيتي

هل أساء إلى برشلونة بتلك التصريحات؟

تطرق الدولي الألماني إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي إلى تفاصيل المكالمة التي جمعت بينه وبين مدربه الحالي بيب جوارديولا وقادته للعودة إلى صفوف الفريق المانشستراوي.

وقال جوندوجان في تصريحات لصحيفة "دايلي ميل": "حينما كنت متأكدًا أنه من الرائع العودة، تحدثت مع بيب، قلت له أن يتخيل العودة، لقد فكرت في العودة، لقد كان شيئًا أردته بشكل شخي، ولم يكن لي الكثير لأخسره".

وأردف: "لقد كنت عصبيًا قليلًا، ولكنها كانت مكالمة موفقة، علاقتي مع بيب جيدة دائمًا بوضوح، حتى وأنا في برشلونة كانت تدور بيننا المكالمات، بل تقابلنا مرة هناك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لم يكن هناك داع لإخفاء أن هناك علاقة جيدة بيننا، ولكن في النهاية أنت لا تملك ردود فعل الناس وآراءهم في مواقف من هذا النوع".

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وختم حديثه عن تلك النقطة قائلًا: "لذلك حين ذكرت الأمر تلقيت منه إجابة رائعة، لقد تنفست، لقد كان شيئًا لم أكن أتوقعه في تلك اللحظة".