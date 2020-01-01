جوندوان: لا نخشى ريال مدريد وأتمنى جمع ميسي ورونالدو معاً

حوار مطول مع النجم ذو الأصول التركية

تحدث إلكاي جوندوان، لاعب مانشستر سيتي، عن موقعة ناديه أمام ريال مدريد لحساب دوري أبطال أوروبا، وأمنياته بجمع النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في نفس الفريق.

مانشستر سيتي كان قد فاز على ريال مدريد في العاصمة الإسبانية بهدفين مقابل واحد ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

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وقال ذو الأصول التركية مع "فاناتيك": "فزنا 2-1 ذهاباً على ريال مدريد، سيكون نجاحاً كبيراً إذا عبرنا لأن جودتهم معروفة للجميع، أكثر من فاز بدوري الأبطال ويملك الخبرات اللازمة".

وواصل: "لا نخشى ريال مدريد ولكن يجب الحذر، نريد العبور ولا حدود لطموحات سيتي، ولكن لقاء العودة سيكون صعباً للغاية، في العادي نحصل على عطلة لأسبوعين في البريميرليج، ولكن التوقف لشهرين أكثر من المعتاد".

واستمر الألماني: "ليس أمامنا وقتاً كبيراً للتحضير، نشعر وكأننا نبدأ من الصفر، من الحزين أن المباريات ستكون دون جماهير، تفوق ليفربول؟ فرطنا في عديد النقاط وهم لم يخسروا أياً منها".

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وعن رأيه في المدرب الأفضل في العالم: "بيب جوارديولا ويورجن كلوب، الأخير مثل المعلم لي، أحبه كثيراً لأنه يخلق الأجواء المناسبة، بيب بالمقابل معلم تكتيكي ويهتم بأدق التفاصيل، كلاهما ناجح ولكن مختلف عن الآخر".

وحول اللاعب الأفضل: "ميسي لن يتكرر مجدداً كموهبة، هو أفضل من البقية بقليل، هو ورونالدو الأهم على الساحة، أود أن ألعب معهما معاً في نفس الفريق يوماً ما، أحب أيضاً اللعب مع دافيد سيلفا لأنه ذكي للغاية ولاعب من أهل القمة".

ويفترض أن تعود منافسات دوري الأبطال في أغسطس المقبل بحسب تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة، ولكن لم يتحدد المكان والزمان النهائي بعد للمباريات.