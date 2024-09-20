جوندوجان عن تجربته في برشلونة: حققت حلم طفولتي ولست نادمًا على الإطلاق

"جوارديولا هو قائد الأوركسترا في مانشستر سيتي"

أكد الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، أنه غير نادم على الإطلاق على تجربة انتقاله إلى برشلونة في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه "حقق حلم طفولته"، رغم أنه لم يفز بأي شيء مع البلوجرانا.

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وأعلن مانشستر سيتي عودة جوندوجان من برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد عام واحد قضاه الدولي الألماني في النادي الكتالوني، ليعود إلى النادي الذي لعب بقميصه 7 مواسم فاز فيها بـ5 ألقاب للدوري الإنجليزي وكافة الألقاب الممكنة.

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وقال جوندوجان في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أعتقد أنني قضيت وقتًا ناجحًا في برشلونة، بصرف النظر عن أي شيء، أنني لعبت لأحد أكبر الفرق في العالم. لقد حققت أحد أحلام طفولتي، وهو اللعب لبرشلونة وارتداء هذا الشارة".

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وأضاف: "ربما ينظر الناس إلى الموسم الماضي ويعتقدون أننا لم نفز بأي شيء. هذا صحيح.. لكن إذا نظرت إلى أدائنا، فقد حصلنا على 85 نقطة في نهاية الموسم، أي أقل بـ3 نقاط فقط من العام السابق عندما فازوا بالدوري".

وتابع جوندوجان: "كنا نلعب ضد فريق ريال مدريد الصعب حقًا. أشعر بالفخر الشديد لأنني لعبت لبرشلونة، وفي ظروف أخرى ربما كانت الأمور ستسير بشكل مختلف. كانت تجربة صعبة ولكنها رائعة أيضًا. لذلك لا ندم على الإطلاق".

وأردف: "العودة إلى مانشستر سيتي؟ يمكنك القول إن الأمر سهل لأنني قادم إلى بيئة أعرفها جيدًا الناس، المشروع، طريقة اللعب، ولا يزال بيب هو قائد الأوركسترا، الرجل الذي يدير كل شيء".

وختم النجم الألماني: "عندما تعود يجب ألا تتعجب إذا تغيرت الأمور قليلًا، عليك أن تتأقلم وربما تجد دورك".