جوندوجان عن انتقاله للدوري السعودي: أحتاج للتعود على بعض الأشياء!

تطرق كذلك إلى أزمة الكلاسيكو الأخير

SHAHID

خرج إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة لحسم موقفه من الدوري السعودي، وتوضيح ما حدث بعد الكلاسيكو الأخير أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

جوندوجان ظهر في حالة استياء شديدة بعد خسارة برشلونة للكلاسيكو أمام ريال 2/1 في الدوري الإسباني، وتحدث بذلك بشكل علني أمام زملائه في غرفة خلع الملابس، مما أثار حالة من الجدل يؤمن الألماني أنه تم المبالغة فيها.

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وقال لاعب الوسط المخضرم لقناة "Bein Sports":"لا يمكنني وضع نفسي مكان الآخرين لمعرفة رد فعلهم الداخلي، ولكني قلت رأيي بصراحة ولم تكن نيتي مهاجمة أي شخص أبدًا، بل وضعت نفسي مع الفريق ووجهت اللوم لنفسي أيضًا".

وأضاف:"أعتقد أن لدي ما يكفي من الخبرة لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الأمور، ولكني أولًا أنظر إلى المرآة وأحكم على نفسي أولًا وليس الآخرين لأن هذه عقليتي وطريقة تفكيري".

وعن انتقاله للدوري السعودي أو نادي جلطة سراي التركي:"ربما أحتاج إلى التعود على ذلك، هناك الكثير من الضجيج حولي، أعلم أن الأمر يستغرق بعض الوقت لأنني أمر بالعديد من الأشياء الجديدة عندما يتعلق الأمر بأسلوب اللعب والأشخاص والمدينة والثقافة".

وتابع:"أنا أتأقلم بشكل جيد وأشعر بسعادة في برشلونة، لقد وجدت منزلًا وعائلتي سعيدة بالمكان الذي نشعر فيه بالتقدير والاحترام".

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وعن عدم فهمه لبيدري وفرينكي دي يونج في خط الوسط:"لأكون صادقًا أنا أسمع هذه القصة لأول مرة الآن، ولكن هذا يوضح مدى الضجيج الموجود حولنا، هذه القصص تأتي من الخارج فقط، لأنني أشعر براحة شديدة جدًا باللعب مع دي يونج وبيدري ولا توجد هناك أي مشكلة".

وفي نهاية حديثه شدد اللاعب على صعوبة المواجهة المنتظرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، غدًا، الأحد، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.