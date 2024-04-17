"خاب أملي كثيرًا".. جوندوجان يشن هجومًا على لاعبي برشلونة!

"كان كل شيء في أيدينا ولكننا تركناه يهرب بأسهل طريقة"

صرح الألماني إلكاي جوندوجان نجم برشلونة، بأنه كان يستحق "ركلة جزاء"، خلال الخسارة (4-1) ضد باريس سان جيرمان، مساء أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوجان، في تصريحات بعد المباراة: "أستحق ركلة جزاء، كنت أركض والمنافس أعاقني بشكل واضح، أخبرت الحكم بأنها ركلة جزاء، فأشهر في وجهي البطاقة الصفراء".

وتحدث عن طرد رونالد أراوخو: "هذا هو دوري الأبطال، بصرف النظر عن الخصم، من المستحيل العودة إذا تم طرد أحد لاعبيك، نشعر بخيبة أمل كبيرة، فقد كنا أفضل قبل الطرد".

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وأضاف: "في هذه اللحظات الحاسمة يجب ألا ترتكب خطأ، اترك الفرصة لحارس مرمانا ينقذنا أو حتى اقبل بالهدف، الطرد المبكر يقتلك!"

وختم: "خطأ آخر في الهدف الثاني، كان علينا الخروج ومنع فيتينيا من التسديد، لم يفعل أحد ذلك، أو فعله بشكل متأخر جدًا، لقد خاب أملي كثيرًا، كنا في موقع جيد. ليس فقط بسبب مباراة الذهاب (الفوز 3-2 خارج الأرض)، بل أيضًا بسبب تسجيلنا الهدف الأول. كان كل شيء في أيدينا ولكننا تركناه يهرب بأسهل طريقة".