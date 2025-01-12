"سن كوبارسي الحقيقي صدمني" .. جوندوجان يُبدي دهشته من مواهب برشلونة

النجم الألماني يكشف عن دهشته بشأن نجوم برشلونة الصاعدين

أشاد النجم الألماني إلكاي جوندوجان بعمل أكاديمية لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة، معبّرًا عن دهشته من المواهب الشابة التي ينتجها النادي الكتالوني.

وانضم جوندوجان إلى برشلونة في صيف 2023 بصفقة انتقال مجانية قادمًا من مانشستر سيتي، ثم عاد إلى السيتي بعد موسم واحد فقط، في خطوة ساعدت برشلونة على تحقيق مزيد من التوازن المالي.

وقال جوندوجان خلال مقابلة على بودكاست "BeerBiceps": "تسجيل هدف في الكلاسيكو؟ كان شعورًا رائعًا ومميزًا، لكن للأسف خسرنا المباراة، أشعر أننا خسرناها بطريقة غير ضرورية، وكان ذلك محبطًا بعض الشيء".

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ركّز جوندوجان على العمل الذي تقوم به أكاديمية لا ماسيا في تطوير المواهب الشابة: "لا ماسيا ما زالت تُنتج المواهب، فحالة لامين يامال كانت واضحة".

وواصل: "حتى لاعب مثل باو كوبارسي، قبل أن يلعب، كنت أراه في التدريبات وأدرك مدى جودته، وعندما وصلت، اعتقدت أنه يبلغ من العمر 21 أو 22 عامًا".

واختتم إلكاي تصريحاته قائلًا: "عندما أخبروني أنه يبلغ 17 عامًا فقط، شعرت بالصدمة، بدا ناضجًا للغاية بالنسبة لعمره، وأتذكر أنني تحدثت عنه مع أحد مساعدي تشافي، لا ماسيا هي هوية برشلونة".