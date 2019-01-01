جوندوان يشيد بقوة هجوم مانشستر سيتي وكيفية حسم صراع البريميرليج

الألماني تحدث أيضًا عن مواجهة الفرق اللندنية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى متوسط الميدان الألماني، إلكاي جوندوان، أن فريقه مانشستر سيتي يمتلك الجودة ومستقبل كبير من أجل حصد الألقاب الكبيرة.

ونجح مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، في الفوز بلقبي كأس الرابطة الإنجليزية وكذلك الدوري الإنجليزي بعد تحقيق 100 نقطة.

وبعد مواجهتي أرسنال وإيفرتون الأسبوع الحالي، سيلتقي السيتيزين مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة لحصد ثاني ألقاب الموسم الجاري بعد الدرع الخيرية.

الألماني تحدث قبل مواجهة المدفعية غدًا: "اعتقد أن المباريات التي خسرنها في ديسمبر فتحت أعيننا قليلاً، ليست لدينا الكفاءة الكفاية ونقوم بنفس الأخطاء ونتلقى الأهداف بسهولة".

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وتابع: "بعد تلك الأهداف علينا أن نتحسن، خاصة في الدفاع، لأن الجودة التي نمتلكها في الأمام رائعة ونستطيع دائمًا التسجيل، اعتقد أن صراع الدوري حاسم بأن تكون دفاعيًا أقوى".

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▪️ رونالدو سجّل 61 ركلة ناجحة من أصل 72

▪️هوجو سانشيز سجّل 56 ركلة ناجحة من أصل 71

▪️ليو سجّل 50 ركلة ناجحة من أصل 60 pic.twitter.com/oCDpAr4AAq — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

وعن مواجهة الفريق اللندني غدًا: "لقاءات أرسنال وتشيلسي مهمة، علينا الفوز بهما، لكن لا ننفى أن لديهم الجودة وهذا مهم أن تكون أقوى دفاعياً وأن لا تتلقى الأهداف، واعتقد أننا قادرين على الفوز بجودتنا".

وسيبدأ مانشستر سيتي بعدها لبدء الاستعداد لمواجهتي شالكة في دوري أبطال أوروبا بالدور ثمن النهائي.