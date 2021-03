جوندوان وجوارديولا يسيطران على جوائز الشهر بالدوري الإنجليزي

نجح النجم الألماني إلكاي جوندوان، في تتويج تألقه مع مانشستر سيتي الفترة الأخيرة، بالحصول على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي.

جوندوان يعتبر من أهم نجوم سيتي هذا الموسم، حيث حصد على جائزة أفضل لاعب لشهر يناير، والآن يكررها بحصوله على جائزة فبراير.

ويأتي ذلك بعد تسجيله 4 أهداف خلال الشهر الماضي، حيث أحرز ثنائية في شباك توتنهام وثنائية أخرى في ليفربول.

Proud to win the @PremierLeague Player of the Month award again – but I am most proud of being part of this amazing team @ManCity. Thanks to everyone! 💙👍🏼🎱 pic.twitter.com/0ykS63qdBG