"سأتحدث مع زوجتي عن شعري" .. جوندوان يرد على مقارنته برونالدو وزيدان!

حوار مثير من النجم الألماني قبل نهائي الأبطال

كشف إلكاي جوندوان لاعب وسط مانشستر سيتي، عن اللاعب الأكثر جنونًا في مسيرته الكروية، ليقع اختياره على نجم ريال مدريد الحالي أنطونيو روديجر.

وتطرق النجم الألماني الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه أمام إنتر الإيطالي، اليوم، السبت، إلى العديد من النقاط الهامة بمسيرته في مقابلة مع صحيفة "Sport1" الألمانية.

وعن قيام ليروي ساني بمقارنته بزيدان ورونالدو:"تسريحة شعري لا تبدو سيئة بالنسبة لي، أليس كذلك؟ ربما أنا بحاجة للتحدث مع زوجتي حول هذا الموضوع، علاقتي جيدة جدًا بليروي ونحن مغرمون ببعضنا البعض، كنا جيرانًا في مانشستر لسنوات لذلك لا أشعر بالدهشة من مزاحه".

الزميل الأكثر جنونًا:"بكل تأكيد هو أنطونيو روديجر، نادرًا ما رأيت مثل هذا المزيج من الجنون والراحة في نفس الوقت، يتمتع بجدية هائلة في التدريبات وبعد انتهاء الحصة التدريبية تجده يمزح ويروي كل نكتة تلو الأخرى".

سر نجاحه في هذا السن:"هناك أشياء كثيرة، نومي مقدس جدًا بالنسبة لي، أحاول النوم من 8 إلى 10 ساعات حتى أكون لائقًا بنسبة 100%، ربما تقلصت هذه المدة بعد ولادة ابني، أحاول تناول أقل عدد ممكن من الكربوهيدرات واللحوم المطبوخة على البخار، الوجبات ليست كثيرة ولكنها ليست قليلة أيضًا، في بعض الأحيان لا يمكنني الابتعاد عن الحلويات تمامًا لكن تناولي لها الآن أقل بكثير مما كنت عليه في سن المراهقة".

أهمية بيب جوارديولا في حياته:"الأمر يتعلق بنسبة 80 إلى 90% بالناحية العقلية، إنها مسؤولية المدرب للتأكد من أن كل لاعب لديه العقلية الصحيحة، وبيب جيد جدًا في هذه الجزئية، هو يعرف متى يحفزنا ومتى يقوم بحمايتنا".

رغبته في السير على خطى بيب جوارديولا ويورجن كلوب في عالم التدريب بعد الاعتزال:"من الناحية المثالية أريد أن أكون مزيجًا منهما، ولكن بالنسبة لي أفضل الطريقة التي تعتمد على الاستحواذ بشكل أكبر".

انتقال جود بيلينجهام إلى ريال مدريد وتأثيره السلبي على الدوري الألماني:"لا أتفق مع ذلك بشكل عام، لا تزال هناك العديد من الأسباب التي تجعل اللاعبين الشباب يقررون الانتقال إلى ألمانيا".

الانتباه لما يقال عنه في وسائل التواصل الاجتماعي:"أنا أتابع العديد من الوسائط الرياضية على هاتفي، إذا كان هناك شيء مثير يقال عني فعادة ما يتم إخباري به من أصدقائي أو زملائي قبل أن أجده بنفسي، لا يعجبني حقًا كثرة الحديث عن هذه الأمور حتى لو كانت إيجابية".

يذكر أن جوندوان ارتبط مؤخرًا بالرحيل إلى آرسنال أو برشلونة أو الدوري السعودي، بسبب تعثر المحادثات من أجل تجديد عقده مع مانشستر سيتي.