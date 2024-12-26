كريستنسن أم صاحب كارثة باريس؟ جدل حول ضحية جوناثان تاه في برشلونة!

النادي الكتالوني يستعد للتضحية بأحد مدافعيه

وفقًا للمؤشرات الحالية، أصبحت فكرة تعاقد برشلونة مع جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، أمرًا مفروغًا منه للنادي الكتالوني رغم المنافسة الشرسة على ضم اللاعب.

المدافع الألماني الذي سيبلغ من العمر 29 سنة في شهر فبراير المقبل، ينتهي عقده في يونيو القادم، ويحظى باهتمام واسع من برشلونة وريال مدريد وإنتر وبعض الأندية الأخرى، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، سبق أن قالت إن برشلونة وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية للتعاقد مع تاه، والذي يعتبر من اللاعبين المفضلين لديكو المدير الرياضي للنادي، ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لباقي قلوب الدفاع في الفريق؟

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هنا كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن قدوم تاه، قد يعني رحيل أي من الرباعي رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، إريك جارسيا وإينيجو مارتينيز، في حالة عدم التوصل لاتفاق على تجديد عقودهم.

وأشارت إلى أن أراوخو وإريك جارسيا تنتهي عقودهما في يونيو 2026 ولم يتم التجديد لهما حتى الآن، وبالنسبة لإينيجو فإنه ينتظر التجديد التلقائي، والذي يتم تفعيله إذا لعب 60% من المباريات هذا الموسم، وهو أمر وارد جدًا، ولو حدث سينتهي عقده أيضًا في 2026.

وتحدثت "آس" عن اللاعب الأهم من بين هؤلاء، وهو أراوخو، حيث تعتبر أولوية برشلونة التجديد معه، ولكن الخطأ الذي ارتكبه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومشاكله البدنية ومفاوضاته مع الأندية الأخرى، بالإضافة للأداء الجيد لباو كوبارسي وإينيجو، كلها أسباب تجعل النادي لا يمانع رحيله، وحتى لو استمر سيكون عليه التكيف مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه العملاق الكتالوني وعدم المبالغة في مطالبه المالية.

وفي سياق متصل اختلفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مع قصة أراوخو، وأشارت إلى أن إريك جارسيا وكريستنسن هما الأكثر تأثرًا بقدوم جوناثان تاه.

واستشهدت بعدم تعويل المدرب هانز فليك كثيرًا على إريك جارسيا، وعدم اعتباره كخيار أول له في العديد من المناسبات، ولم يكن حتى الخيار الثاني له في حالة الإصابات أو الغيابات.

وأخيرًا، يأتي الحديث عن كريستنسن الذي تعرض لإصابة مفاجئة في بداية الموسم، يبدو أنه سيكون على رأس الأسماء التي قد يتم التضحية بها، خاصة مع اقتراب عودة أراوخو إلى الملاعب من جديد.