جوميس يكشف سر تحمسه لأداء النشيد الوطني السعودي

لفتة مميزة من الفرنسي..

جذب بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال، الأنظار إليه قبل مباراة فريقه أمام الاتفاق، بعدما قام بترديد النشيد الوطني السعودي بصورة حماسية للغاية وبدا ولو أنه سعوديًا بالفعل.

الهلال انتصر على الاتفاق بهدفين نظيفين صنعهما جوميس للثنائي سالم الدوسري وأندري كاريلو، ليستعيد بذلك صدارة ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا لحين استكمال مباريات الجولة الرابعة.

جوميس أعرب عن سعادته بهذا الانتصار الهام، في الوقت الذي كشف فيه عن الأسباب التي جعلته يردد النشيد الوطني السعودي بهذه الطريقة.

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الفرنسي قال للإعلام بعد المباراة "كانت مباراة جيدة امتازت بالإيقاع السريع، تمكنا فيها من مجاراة خصمنا وكان أفضل إعداد للصورة الحالية التي وصلنا لها بعد الفترة الصعبة الأخيرة".

فيديو: أهداف مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 2021

كما أضاف "جزء من الأسد أنه حي (يشير إلى نفسه). صحيح أنني أمثل ناديًا كبيرًا والصورة التي تنعكس للاعبيه مهمة جدًا".

وتابع "عندي التزام داخل الملعب كمهاجم وأشعر بالمسؤولية الكبيرة لأن نادي الهلال ليس فقط فريق كرة قدم، المسؤولية هي لإسعاد الجماهير، أنا حقًا أتشرف أن أكون جزءًا بسيطًا من الهلال وأمنح الجماهير جزءًا مما يستحقونه".

وأتم "ترديدي للنشيد الوطني انعكاس لمحبة الجماهير والاحترام الكبير الذي أكنه للشعب السعودي الذي قدم لي الكثير، إنه شيء بسيط أن أردد جزءًا منه، سأحاول أن أحفظه كاملًا المرة المقبلة".

الجدير بالذكر أن الهلال سيلتقي مع النصر في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر لها أن تكون بعد التوقف الدولي الذي ينطلق الأسبوع المقبل.