جوميس يتضامن مع ماتويدي بعد إصابته بفيروس كورونا

لاعب الهلال يوجه رسالة إلى ماتويدي.

حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال السعودي، على توجيه رسالة دعم، إلى مواطنه بليز ماتويدي، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، والذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن يوم 18 مارس، عن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا بشكل رسمي، ليبدأ اللاعب رحلته العلاجية من هذا المرض.

جوميس قال خلال تصريحات لموقع "ماكسي فوت" الفرنسي: "أشعر بالحزن لما حدث مع ماتويدي، ولكنني أعرف أنه قادر على الخروج من تلك الأزمة".

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المهاجم الفرنسي تابع: "ماتويدي شخص قوي ولديه الإصرار والعزيمة، من أجل التغلب على الوضع الحالي، وتماثله للشفاء خلال الفترة المقبلة".

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لاعب الهلال أردف: "كل لاعب لديه أسرة وأصدقاء وأطفال، وأطالب الجميع بضرورة الحرص والحذر التام، من أجل التغلب على الفيروس والحد من انتشاره".

يذكر أن جوميس سبق له ولعب مع ماتويدي في صفوف سانت إتيان الفرنسي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، قبل انتقال لاعب الهلال الحالي إلى ليون.