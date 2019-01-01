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جوميس يحتفل على طريقته بمرور عام على انضمام للهلال: أسدكم المخلص

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الأسد الفرنسي انضم للهلال منذ عام واحد قادمًا من جلطة سراي
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وجه الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، رسالة باللغة العربية، احتفالًا بمرور عام على ارتدائه لقميص الزعيم.

الفرنسي كان قد انضم للهلال في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من جلطة سراي التركي، ونجح في أن يصبح معشوق جمهور الزعيم الأول.

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ونشر جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لمجموعة من أهدافه واحتفاليته على طريقة الأسد، بجانب تقليد الصغار والكبار له.

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وكتب المهاجم الفرنسي: "لقد مر عام منذ أن انضممت إلى النادي، لقد اكتشفت بلدًا رائعًا، أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى زملائي في الفريق والقادة والمؤيدين وجميع الأشخاص الذين كنت معهم".

وأضاف: "أشكركم على دعمكم الثابت وحبكم غير المشروط، وأتطلع بشوق للعام المقبل، أسدكم المخلص".

يذكر أن جوميس نجح في موسمه الأول بالدوري السعودي في تسجيل 21 هدفًا، وصناعة خمسة آخرين، ليصير هداف الفريق.

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