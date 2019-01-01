جوميس لطفل هلالي : إن شاء الله سنُحقق اللقب الآسيوي

تداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير

ماجد جزر فيسبوك تويتر

وعد اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي أحد الأطفال بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2019.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لأحدى الأطفال يطلب من جوميس تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

ورد الهداف الفرنسي على طلب الطفل قائلاً : "إن شاء الله سنحصل على اللقب الآسيوي".

الهلال تنتظره مواجهة صعبة ومن العيار الثقيل أمام نادي الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المُقبل على ملعبه ووسط جماهيره في جامعة الملك سعود.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي، والتي أقيمت قبل التوقف الدولي في جدة.