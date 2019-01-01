جوميس: القهوة السعودية أعادت الأسد مرة أخرى

المهاجم الفرنسي عاد من إصابته.

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على أنه لم يشعر بتحسن من إصابته، إلا بعد تناول القهوة السعودية.

جوميس كان أجرى جراحة في دولة الإمارات في يده، بعد تعرضه لإصابة، بعد المشاركة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

المهاجم الفرنسي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يشير خلالها إلى أنه شعر بتحسن في حالته، بعد تناول القهوة السعودية.

وجاءت نص تغريدته كالآتي: "تناولت الدواء لمدة أسبوع لم يكن جيدًا بعد أن بدأت في شرب القهوة السعودية في اليومين الماضيين ، والآن أشعر أن الأسد عاد".

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بافيتيمبي جوميس قاد الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني في النهائي، بنتيجة 3-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويستعد جوميس رفقة الهلال، للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي ستنطلق يوم 11 ديسمبر الجاري في قطر.

الهلال سيفتتح مبارياته في كأس العالم للأندية، عندما يواجه الترجي التونسي "بطل إفريقيا" يوم السبت 14 ديسمبر الجاري.