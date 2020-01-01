هل يعاني جوميس من الصرع؟ حقيقة الحالة الصحية لمهاجم الهلال

مهاجم الهلال أثار القلق بسقوطه خلال مباراة الأهلي

أثار بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي قلق الجميع حين سقط على أرض ملعب الجوهرة المشعة خلال مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض بها لإغماءة على أرض الملعب.

المهاجم الفرنسي كان قد تعرض لمثل تلك المواقف خلال لعبه مع جلطة سراي التركي، وهو ما أثار الكثير من الأقاويل عبر الإعلام والسوشيال ميديا في السعودية، خاصة حول حقيقة حالته الصحية وأسباب تعرضه للإغماء خلال المباريات.

وفيما تحدث البعض عن معاناة جوميس من مرض الصرع، نفى خالد القاضي طبيب الأعصاب والصرع وتخطيط الدماغ ذلك الأمر تمامًا، مؤكدًا أن مرض الصرع يمنع صاحبه من ممارسة واحتراف أي رياضة تتطلب الاحتكاك الجسدي الشديد مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة القدم الأمريكية.

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مضيفًا في تصريحاته لصحيفة البلاد السعودية "سبق لمهاجم الهلال جوميس أن لعب في الدوري الإنجليزي والتركي، وقد خضع هناك بالتأكيد لفحوصات طبية ونجح في اجتيازها، وهو ما يعني أن إصابته بالإغماءات المتكررة ليست نتيجة معاناته من الصرع".

أضاف "الإغماءة التي يُصاب بها جوميس تحدث نتيجة قلة وصول الدم إلى الدماغ بسبب هبوط مفاجئ في الضغط، وهي ليست خطيرة إلا إن كانت ناتجة عن مرض في القلب أو الدماغ".

تابع "ويعود حدوث تلك الإغماءة في سن المراهقة ومتوسط العُمرإلى ما يُسمى بالإغماءة الوعائية " Vasovagal Syncope"، وتحدث نتيجة إرسال إشارات عصبية لتقليل تدفق الدم إلى الدماغ وتستمر لثوانٍ معدودة ثم يعود الشخص إلى وعيه الكامل مباشرة".

أتم "ولا تُعتبر تلك الإغماءة خطيرة ولا يوجد لها أي تأثير مباشر على المصاب".

يُشار إلى أن جوميس ارتدى قميص الزعيم صيف 2018 قادمًا من جلطة سراي وساهم بقوة في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 وقد تُوج هدافًا للبطولة وأحسن لاعب بها، وقد جدد عقده مع النادي لموسمين قادمين مؤخرًا.