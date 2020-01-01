ما بين المنقضي والماضي .. كيف اختلف تأثير أجانب الهلال في الدوري السعودي؟

الأجانب يلعبون دومًا دورًا حاسمًا في تتويج الأندية السعودية بالبطولات

تُوج الهلال السعودي بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل جولتين من نهايته بانتصاره على الحزم 4-1 وحفاظه على فارق الست نقاط مع النصر قبل جولتين من النهاية، ومستفيدًا من تفوقه في المواجهات المباشرة.

واستطاع الزعيم استعادة لقبه الذي تُوج به موسمي 2016-2017 و2017-2018 من جاره وعدوه اللدود الذي انتزعه الموسم الماضي، وقد لعب لاعبوه الأجانب دورًا مؤثرًا في هذا الإنجاز المهم، كما فعل نجوم النصر الأجانب في الموسم الماضي.

وبالمقارنة بين أداء أجانب الهلال خلال الموسمين، الماضي والجاري، نجد فارقًا واضحًا جدًا لصالح أفضليتهم وتأثيرهم القوي هذا الموسم.

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الهلال بدأ الموسم الماضي بتواجد ثمانية لاعبين أجانب في قائمته، هم بافيتمبي جوميس وجلمين ريفاس وعمر خربين في الهجوم، وعلي الحبسي في حراسة المرمى، وعمر عبد الرحمن "عموري" وكارلوس إدواردو وأندريه كاريلو في الوسط المهاجم، وأخيرًا المدافع ألبيرتو بوتيا.

وخلال انتقالات يناير تخلى النادي عن ريفاس نهائيًا وأعار السوري خربين إلى بيراميدز المصري، وضم المدافع ميلوس دجينيك والمهاجم جوناثان سوريانو ولاعب الوسط المهاجم سيباستيان جيوفينكو.

الواضح تمامًا فشل المهاجم الفنزويلي ولذا تخلى عنه الفريق في منتصف الموسم، إذ لعب 13 مباراة لم يُحرز خلالهم سوى ثلاثة أهداف وصنع هدف واحد، وقد خسر الهلال النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن نتيجة الإصابة القاسية، ولم يلعب خربين سوى ست مباريات قبل انتقاله بالإعارة للدوري المصري، ولم ينجح سوريانو كذلك في ملء الفراغ هجوميًا ولم تجاوز حصيلته الثلاثة أهداف خلال 8 مباريات.

ولذا يُمكن القول أن هذا الرباعي خيب آمال الزعيم وجماهيره تمامًا الموسم الماضي ولعبوا دورًا واضحًا في خسارته لقب الدوري أمام النصر، وهم يمثلون تقريبًا ربع أجانب الفريق.

الأمر الأكيد أن جوميس حمل لواء المتألقين والمؤثرين في أجانب الهلال خلال الموسم الماضي، إذ نجح بامتياز محرزًا 21 هدفًا وصانعًا خمسة أهداف خلال 30 مباراة، وقد تألق معه كذلك الثنائي كارلوس إدواردو وخاصة أندريه كاريلو وسيباستيان جيوفينكو القادم في يناير.

دجينيك وبوتيا لعبا موسمًا جيدًا، لكن الإدارة في النهاية فضلت التخلي عنهما بنهاية الموسم والتعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، والاعتماد دفاعيًا على الأسماء المحلية مثل علي البليهي ومحمد الجحفلي.

يُمكن تلخيص تأثير الأجانب على مشوار الهلال في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي بأنه جيد فقط، خاصة بالمقارنة مع التأثير المهم والواضح لأجانب منافسه النصر والذين ساعدوه كثيرًا على حسم اللقب لصالحه.

الموسم الجاري أبقى الهلال في قائمته من اللاعبين الأجانب كلًا من: جوميس وجيوفينكو وإدواردو وخربين وكاريلو الذي اشتراه نهائيًا من بنفيكا، وضم لهم المدافع الكوري الجنوبي ولاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار، وقد تخلى عن علي الحبسي الذي أعلن اعتزاله اللعب مؤخرًا.

تأثير الأجانب هذا الموسم على مشوار الهلال في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي أصبح واضحًا وقويًا جدًا، إذ نضجت المجموعة تمامًا وزاد انسجامها مع الأجواء، وساهم التوظيف الجيد للمدرب رازفان لوشيسكو في هذا التطور والتحسن.

أهداف رباعي الهلال الأجنبي في الدوري السعودي 2019-2020

النقطة الملحوظة والتي صنعت فارقًا كبيرًا لصالح الهلال في صراعه مع النصر هو اعتماده على الأجانب كأوراق رابحة على دكة البدلاء نظرًا لقوة الأسماء المحلية لديه في حراسة المرمى والدفاع والوسط الدفاعي مما جعل اختيار الأجانب يتركز في منطقة الوسط المهاجم والتي لم تخل أيضًا من النجوم السعوديين وعلى رأسهم سالم الدوسري.

الأجانب هذا الموسم جميعًا تألقوا للغاية وكانوا جزءًا أساسيًا من إنجاز الفوز بالدوري السعودي، إذ تألق جوميس وسجل 27 هدفًا، ولمع بريق جيوفينكو وكاريلو في صناعة الفرص، وأجاد كويلار في الوسط المدافع ومثله جانج في الدفاع، فيما كان الثنائي خربين وإدواردو مؤثرين جدًا من مقاعد البدلاء.