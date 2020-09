جوميس: أبكي كل يوم لتعرض الهلال للظلم

حرص الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد إقصاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفريقه، من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الاتحاد الآسيوي أصدر قرارًا باعتبار نادي الهلال منسحبًا من دوري الأبطال، بعد إصابة لاعبيه بفيروس كورونا، وعدم اكتفاء قائمته من أجل خوض مباراة الجولة السادسة ضمن منافسات دور المجموعات.

جوميس كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "يوم نبكي ويوم نفرح، ولكن في هذا الوضع الاستثنائي ليس لدينا ما نخجل منه، فقط فيروس كورونا كان قادرًا على إيقافنا في رحلتنا الرائعة".

وتابع: "نغادر مع شعور بالظلم، ونحن نغادر ولكننا سنعود أقوى، المجد أزرق".

One day we cry one day we laugh ...

But in this extraordinary situation we have nothing to be ashamed of.

Only the covid was able to stop us in our magnificent journey.

We leave with a feeling of injustice.

We are leaving but we will come back stronger !!! 💪🏿💙🦁 #thegloryisblue pic.twitter.com/XgA0brEjNm