المنافسة كانت قوية!

مرة أخرى نعلن عن الفائز بجائزة جول 50 2023 بعد أسابيع من تصويت الجماهير الذي جرى على 50 رجلًا وسيدة على مدار الفترة الماضية.

الفائز بجائزة الرجال لهذا العام هو ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي ومنتخب الأرجنتين، الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم في الشتاء الماضي في قطر.

ميسي كان حديث العالم وقتها، واستمر في تقديم المستويات المميزة مع باريس سان جيرمان، ثم انتقل إلى إنتر ميامي من أجل الحصول على أول بطولة في تاريخهم.

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أما الفائزة بجائزة السيدات فهي لاعبة ريال مدريد راتشيل كوندانانجي التي قدمت مستويات مذهلة مع منتخب زامبيا في كأس العالم للسيدات، ومع مدريد طوال الموسم أيضًا.

في قائمة الرجال يأتي إرلينج هالاند ثانيًا بعد ثلاثيته التاريخية مع مانشستر سيتي وخلفه جود بيلينجهام وكيليان مبابي وغيرهم من النجوم، تعرف على قائمة الرجال كاملة من هنا، وقائمة السيدات من هنا.