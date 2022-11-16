جول 50 2022 وجهًا لوجه: ميسي ضد رونالدو

تواجد المنافسان الأبديان في القائمة المختصرة لجائزة جول 50 لهذا العام، لكن أيهما تفوق على الآخر خلال آخر 12 شهرًا؟

لقد عاد "جول 50" مرة أخرى، ومن جديد نمنحكم قراء "جول GOAL" الفرصة لاختيار أفضل اللاعبين من الذكور والإناث على هذا الكوكب، بالإضافة إلى الإشادة ببعض الأساطير الخاصة في فئة نجوم كأس العالم.

في العام الماضي، تم الإدلاء بأكثر من 23 مليون صوتًا لتحديد الفائزين، ومرة أخرى ندعو قراء "جول GOAL" لتحديد من سيحتل المركز الأول في كل فئة.

هناك 2450 مواجهة في كل قسم، وسيتوج اللاعبون الذين حققوا أكبر عدد من الانتصارات بجوائز "جول 50" لعام 2022.

كما كان الحال بالنسبة لـ"جول 50" العام الماضي، المواجهة بين الخصمين الأبديين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث تم وضع الثنائي في القائمة المختصرة للرجال لهذا العام، وهي واحدة من أكثر المعارك التي يترقبها الجميع بشدة.

لقد أثبت الثنائي وجودهما وأنهما من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم خلال مسيرتهما اللامعة، وعلى الرغم من أنهما قد تجاوزا ربما أوج مجدهما، فقد أثبتا خلال العام الماضي أنهما يستحقان أن يتم اعتبارهما من بين أفضل اللاعبين في العالم.

في العام الماضي، فاز ميسي بلقب "جول 50" ليتساوى مع رونالدو، حيث فاز كل منهما بالجائزة المرموقة في خمس مناسبات.

لكن، هل سيكون أي منهما متنافسًا من جديد هذه المرة؟

لم يكن موسم ميسي الأول في فرنسا سهلًا لكنه في جميع الأحوال أنهى العام كبطل للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في فوزه باللقب تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو.

قدم ميسي 14 تمريرة حاسمة في الدوري الفرنسي - في المرتبة الثانية بعد كيليان مبابي - وقد استمتع ببداية مبهرة لموسم 2022-23، بعد أن ساهم في 17 هدفًا في أول 12 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

الآن، وبعمر 35 عامًا، ليس ميسي هو نفس اللاعب تمامًا كما كان خلال أفضل فتراته في برشلونة، لكن الجميع يتوقع أن يكون أحد نجوم كأس العالم 2022، حيث سيكون نجم الأجيال طامحًا للحصول على أكبر جائزة في اللعبة.

قد تكون هذه فرصة ميسي الأخيرة لتقليد دييجو مارادونا وإلهام الأرجنتين من أجل الفوز باللقب، ومن يمكنه المراهنة ضد المخضرم الذي يستمتع برقصة أخيرة في قطر؟

بينما يتجه رونالدو إلى كأس العالم بعد بداية أصعب بكثير للموسم، بعد أن كان داخل وخارج فريق مانشستر يونايتد الذي يتم تجديده تحت قيادة إريك تين هاج.

ومع ذلك، فقد تحدى النقاد الموسم الماضي من خلال إنهاء الموسم بتسجيل 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي -وسجل لاعبان فقط أكثر منه- ليثبت أنه لا يزال بإمكانه فعل ذلك في كرة القدم الإنجليزية.

ربما كان عرضه المذهل بتسجيل هدفين في فوز البرتغال 4-0 على سويسرا في مباراة دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2022 علامة على ما سيأتي من رونالدو في قطر، وبعمر 37 عامًا، يعرف - مثل ميسي - بالتأكيد أنها فرصته الأخيرة للحصول على انتصار دولي تاريخي.

حتى في منتصف الثلاثينيات من العمر، لا يزال بإمكان الأسطورتين الحيّتين تسوية المباريات والسيطرة على عناوين الأخبار، لكن أيهما استمتع بأفضل 2022؟ القرار هنا يعود لكم بالكامل..

التصويت سيكون مفتوحًا من 15 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، لا يمكن أن يكون الأمر أسهل، لذا قوموا بالتصويت!

تذكروا، إنها ليست قائمتنا، إنها قائمتكم.

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