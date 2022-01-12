جول 50 2022 وجهًا لوجه: جود بيلينجهام ضد فيل فودين

يمثل فيل فودين وجود بيلينجهام حاضر ومستقبل إنجلترا، ولكن من سيحصل على تصويتك في جول 50؟

جول 50 هذا العالم يزخر ببعض المواجهات الكلاسيكية بين أفضل اللاعبين في العالم، لكننا نحتاج إلى قراء "جول.كوم" للإدلاء بأصواتهم لتحديد من يستحق المركز الأول.

اثنان من بين أفضل المتنافسين على "جول 50" هما جود بيلينجهام وفيل فودين، ومن المؤكد أن نجمي خط الوسط الشابين سيكونان من بين المرشحين.

الموهبتان المثيرتان لديهما القدرة على أن يكونا مستقبل خط وسط إنجلترا - قد يجادل البعض أنهما الحاضر بالفعل - لكن هل سينجح أي منهما في الفوز بجائزة "GOAL 50" هذا العام؟

هذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها فودين إلى القائمة المختصرة، بعد أن تواجد بها في عام 2021 على خلفية العام الرائع عندما فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم وتألق في بطولة أمم أوروبا.

منذ ذلك الحين، واصل تقديم مستويات مبهرة؛ لقد شارك في 28 مباراة حيث فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى الموسم الماضي، وهو في طريقه بحزم لتسجيل أفضل سجل تهديفي في مسيرته هذا الموسم.

بالفعل هذا الموسم، ساهم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في 10 أهداف في الدوري الإنجليزي - أقل بأربعة أهداف فقط من الموسم الماضي بأكمله - وقد سجل ثلاثية في فوز مانشستر سيتي بالديربي بنتيجة 6-3 على مانشستر يونايتد في أكتوبر.

قد يكون فودين موهبة للأجيال القادمة، لكن جود بيلينجهام تمكن من إبعاده حاليًا عن منتخب إنجلترا، وقد يتفوق نجم بوروسيا دورتموند أيضًا على لاعب مانشستر سيتي في جول 50.

على الرغم من سنواته القليلة، يبدو اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بالفعل بارعًا في أعلى مستويات كرة القدم العالمية، بعد أن تفوق في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.

أثار مستواه شائعات عديدة تربطه بالانتقال إلى تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد وحتى ريال مدريد، على الرغم من أنه يركز في الوقت الحالي بالكامل مع إنجلترا في كأس العالم 2022 - بعد أن فتح حسابه الدولي بالفعل ضد إيران في المباراة الافتتاحية لفريق الأسود الثلاثة في المونديال.

الصفات الفردية للنجم الشاب - ديناميكيته وتقنيته وذكائه - تضعه في الطريق ليصبح أحد أعظم نجوم إنجلترا في المستقبل، في حين أن نضجه قد دفع بالفعل إلى الحديث عن أنه يمكن أن يكون قائدًا للمنتخب الوطني على المدى الطويل.

الأوسمة المستقبلية تنتظر المعجزة بيلينجهام بالتأكيد، لكن هل يجب اعتباره بالفعل منافسًا على لقب "GOAL50"؟

التصويت سيكون مفتوحًا من 15 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، لا يمكن أن يكون الأمر أسهل، لذا قوموا بالتصويت!

تذكروا، إنها ليست قائمتنا، إنها قائمتكم

معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية