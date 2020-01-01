جول 25 | ماذا يحتاج اللاعب القطري للتواجد في أوروبا؟

شهدت الفترة الأخيرة تطور كبير في اداء اللاعب القطري

مع أول أيام العام الجديد 2020، يأتي موعد استفتاء "جول 25"، الذي يأتي في نفس الموعد من كل عام، وقائمة بها أفضل اللاعبين العرب في عام 2019.

ونتناول معكم خلال التقرير التالي، ما ينقص اللاعب القطري للتواجد في الملاعب الأوروبية محترفًا، بعد تطوره بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

اللاعب القطري خلال السنوات الأخيرة شهد أداءه تطور كبير بفضل التحضير الجيد خلال السنوات الماضية من أجل تواجد جيل جديد قوي للمنافسة على الألقاب.

أكاديمية أسبايرالقطرية التي تعد الكثير من اللاعبين بدنيًا خلال السنوات الأخيرة، جعلت هناك جيل قوي للمنتخب القطري ونجحوا في التتويج بكأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.

فماذا ينقص اللاعب القطري خلال السنوات المقبلة للتواجد في الملاعب الأوروبية، لزيادة أعداد اللاعبين العرب في القارة العجوز في أقوى الدوريات.

قد يكون التسويق للدوري القطري سببًا في عدم رؤية اللاعبين القطريين بشكل كبير، رغم إذاعته على أكثر القنوات انتشارًا إلى أن عدد المتابعين قد يكون قليل نوعًا ما.

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

وقد تكون خلال السنوات المقبلة، لأكاديمية أسباير دورًا جديدًا في تغيير العقلية الاحترافية بشكل عام للاعب القطري، أو للاعب العرب عامة للاحتراف الأوروبي.

أكرم عفيف وبسام الراوي والمعز علي، الأسماء الأبرز في المنتخب القطري، والذين يستطيعوا أن يتواجدوا في الملاعب الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

أكرم عفيف حقق لقب أفضل لاعب في آسيا مؤخرًا ويقدم مستويات أكثر من رائعة، وأيضًا المعز علي الذي قدم بطولة فوق الممتاز في بطولة الأمم الآسيوية الأخيرة.

تستقبل أكاديمية أسباير الكثير من اللاعبين من دوريات العالم للتأهيل هناك، فأضافت نوعًا من الترابط والتواصل، فهل تكون لها دورًا في تطوير العقلية الاحترافية للاعب القطري من أجل الاحتراف الأوروبي؟