جول 25 | سيطرة أوروبية وظهور "مصري" .. تواجد كبير لنجوم المغرب

نجوم أسود الأطلس يسيطرون على قائمة "جول 25"

النسخة العربية من موقع "جول goal" على موعدها الدائم معكم في يناير من كل عام، بقائمة أفضل 25 لاعبًا عربيًا خلال العام المنقضي، أمامنا أيام قليلة على موعد إعلان القائمة النهائية، والفائز بالمركز الأول، فكونوا على الموعد، لكن قبل كل ذلك دعونا نستعرض سويًا ماذا قدم المتواجدون بقائمة العام الماضي خلال 2020؟

تواجد مغربي كبير في قائمة "جول 25" لعام 2020، يعكس التألق والتميز الذين قدموه أسود الأطلس خلال العام المنصرم، حيث زاد عددهم من 5 لاعبين في قائمة عام 2019، إلى 12 لاعبًا في هذه المرة، فلماذا سيطر المغرب على قائمة "جول 25" في النسخة الحالية؟ هذا ما نرصده خلال التقرير التالي..

ياسين بونو

حارس أسود الأطلس ياسين بونو، والذي انتقل مؤخرًا إلى إشبيلية بشكل نهائي من جيرونا بعد تألقه خلال فترة الإعارة جعلتهم يحصلون على خدماته بشكل نهائي.

المزيد من الفرق

الحارس المغربي اقتحم قائمة "جول 25" بعد غيابه عنها الموسم الماضي، ليعلن عن نفسه حارسًا عملاقًا، يكتب التاريخ رفقة فريقه ومنتخب بلاده وهذا ينعكس من أدائه خلال الفترة الأخيرة.

عبدالرزاق حمدالله

واحد من اللاعبين المغاربة الذين حافظوا على تواجدهم في قائمة "جول 25" من العام الماضي، بعد مواصلة التألق رفقة النصر السعودي خلال العام الماضي.

حمدالله حقق لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، وحقق الكثير من الأرقام المميزة في الكرة السعودية.

سفيان أمرابط

لم يتواجد سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي في قائمة "جول 25" في النسخة الماضية، ولكنه تواجد في هذه المرة ليكمل مسيرة أخيه نور الدين أمرابط نجم النصر الذي يغيب عن قائمة "جول 25" في هذه النسخة.

سفيان أمرابط قدم مستويات رائعة للغاية رفقة فيورنتينا في العام الماضي جعلته يقتحم القائمة بكل قوة، ويعلن عن نفسه واحدًا من أسود الأطلس الذي سيكون لهم شأن كبيرًا.

يوسف النصيري

واحد من اللاعبين المغاربة الذين تألقوا مؤخرًا في الدوريات الأوروبية، رفقة نادي إشبيلية الإسباني مع زميله في منتخب أسود الأطلس، حيث قدم مستويات رائعة خلال العام الماضي.

وسجل النصيري حتى الآن مع إشبيلية 12 هدفًا خلال 25 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، آخرها كان في مرمى ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

أشرف حكيمي

عامًا أكثر من رائع قدمه اللاعب الشباب أشرف حكيمي، جعله يحتفظ بتواجده في قائمة "جول 25" للمرة الثانية على التوالي، بعد تألقه الملفت للنظر رفقة إنتر ميلان الإيطالي.

أشرف حكيمي انتقل إلى إنتر ميلان في سبتمبر الماضي، ولكن تألقه رفقة إنتر ميلان خلال المباريات التي خاضها رفقة فريقه الجديد، جعلت جماهير الميرنجي تلوم الإدارة على رحيله.

حكيم زياش

حكيم زياش نجم المنتخب المغربي وتشيلسي الإنجليزي، حافظ على تواجده في قائمة "جول 25" بعد ظهوره بها النسخة الماضية، بعد الأداء الذي قدمه خلال السنوات الماضية، سواء مع أياكس الهولندي أو منتخب بلاده.

انتقل زياش إلى تشيلسي ولكن مازال أمامه الكثير ليقدمه رفقة البلوز خلال المواسم المقبلة، حيث يمتلك الكثير من الإمكانيات ظهرت أثناء تواجده أياكس الهولندي لذلك تحرك الفريق الإنجليزي لخطفه.

رومان سايس

تألق غير طبيعي لرومان سايس صاحب الـ30 عامًا، مدافع وولفرهامبتون جعله يظهر في قائمة "جول 25" ويصبح من أبرز المدافعين العرب في الدوريات الأوروبية.

رومان سايس أصبح خيارًا هامًا للمدرب نونو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

أشرف بنشرقي

بعدما كان جليسًا لمقاعد البدلاء في الهلال السعودي، انتقل أشرف بنشرقي إلى الزمالك ليزيل الغبار من على موهبة كبيرة ويعود للتألق رفقة الفريق المصري.

أشرف بنشرقي ساهم في تتويج الزمالك ببطولتي السوبر الإفريقي بهدفين في مرمى الترجي التونسي، والسوبر المصري، وظهر بشكل أكثر من رائع خلال مبارياته رفقة الفارس الأبيض.

وظهر بنشرقي في قائمة "جول 25" بعد أن كان غاب عنها في عام 2019، ويعود السبب للتألق الكبير مع القلعة البيضاء.

يوسف العربي ومنير الحدادي وأمين حارث ويونس عبدالحميد

تواجد الرباعي يوسف العربي لاعب أولمبياكوس اليوناني ومنير الحدادي نجم إشبيلية وأمين حارس لاعب شالكه الألماني ويونس عبدالحميد قائد فريق ستاد ريمس الفرنسي، في قائمة "جول 25" 2020، حيث لم يتواجدوا في عام 2019.

اللاعبين المغاربة في "جول 25" زاد عددهم عن الموسم الماضي، حيث كان في "جول 25" عام 2019، 5 لاعبين فقط، ليصبحوا 12 لاعبًا، وهو ما يدل على حالتهم الفنية الرائعة خلال 2020 رغم صعوبة الظروف التي مرت بها كرة القدم خلال العام.