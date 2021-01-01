جول 25 | ظهور حارسي مرمى في قائمة 2020 .. لماذا؟

شهدت قائمة جول 25 لعام 2020 تواجد حارسي مرمى، ما أسباب ذلك؟

نقترب من الإعلان عن قائمة جول 25 لعام 2020، وقد ضمن القائمة هذا العام حارسي مرمى، وهو أمر لم يحدث خلال العام الماضي، فيما تواجد حارس مرمى واحد في قائمة 2018.

سبق للمغربي ياسين بونو أن احتل المركز الـ15 في قائمة عام 2018، وبعد غيابه العام الماضي، عاد للتواجد ضمن قائمة جول 25 لعام 2020، فيما استطاع المصري محمد الشناوي حجز مقعده في القائمة لأول مرة.

تواجد اللاعبين على حساب أسماء أخرى داخل الملعب كان له أسبابه الواضحة والقوية، نستعرضها فيما يلي:

التألق الملفت والأداء الثابت

لا يختلف أحد على المستوى الممتاز للثنائي بونو والشناوي، والجميل حفاظهما على نسق الأداء المبهر طويلًا ودون أي كبوات تقريبًا.

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حارسا مرمى مصر والمغرب يمتلكان الجودة الفنية والشخصية والحضور داخل منطقة الجزاء، بجانب الذكاء والتطوير الدائم لقدراتهما، وقد رأينا كيف أصبح حارس مرمى الأهلي المصري مؤخرًا جزءًا مهمًا من أسلوب لعب المدرب بيتسو موسيماني.

أرقام اللاعبين تتحدث جيدًا عنهما، إذ خاض بونو خلال عام 2020 في جميع البطولات الرسمية مع إشبيليه 28 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 15 منهم ولم يستقبل سوى 16 هدفًا، وقد قام بـ82 تصدٍ بنسبة نجاح وصلت إلى 84%.

صاحب الـ29 عامًا حقق رقمًا مذهلًا عام 2020 وهو عدم قبوله أي هدف من خارج منطقة الجزاء، إذ حاول المنافسون وسددوا عليه من خارج المنطقة 40 تسديدة تصدى لهم جميعًا بنسبة نجاح 100%.

الشناوي على الجانب الآخر لعب مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا خلال 2020 ثمان مباريات لم يستقبل خلالهم سوى 4 أهداف واحد منهم فقط من خارج منطقة الجزاء وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، وقد قام بـ21 تصدٍ بنسبة نجاح 84%.

صاحب الـ32 عامًا حقق أرقامًا مذهلة في الدوري المصري موسم 2019-2020، إذ خاض 30 مباراة لم يستقبل خلالهم سوى 8 أهداف وقد حافظ على نظافة شباكه في 24 مباراة.

وهذا الموسم لعب الشناوي 6 مباريات استقبل خلالهم هدفين فقط وحافظ على نظافة مرماه في 4 مباريات، وقد خاض مباراة واحدة في دوري الأبطال انتهت لصالح الأهلي بهدف نظيف ضد سونيديب من النيجر.

الدورالمؤثر في إنجازات 2020

لعب ياسين بونو دورًا مؤثرًا للغاية في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي عام 2020، إذ لعب 10 مباريات لم يستقبل أهدافًا في 6 منهم بينهم مباراتي دوري الـ16 والـ8، واستقبل خلالهم 6 أهداف فقط.

المغربي نجح في قيادة الفريق الأندلسي للقب رغم مواجهة فرق قوية أبرزها روما ومانشستر يونايتد والإنتر في النهائي، وقد قام بتصديات مذهلة ساعدت إشبيلية على انتزاع اللقب من الجميع.

الشناوي لعب الدور الأهم والأبرز في تتويج الأهلي بالثلاثية خلال عام 2020، وقد اختارته العديد من الوسائل الإعلامية وجل الجماهير أفضل لاعبي الفريق في موسم 2019-2020.

حارس المرمى لم يكتف بدوره الفني في الأهلي، بل كان القائد صاحب الشخصية والعقلية الذي قاد اللاعبين للمرور من عديد الظروف الصعبة والمباريات الحاسمة، وقد تجلى دوره في المباراة النهائية ومحاضرته الرائعة للاعبين بين شوطي مواجهة الزمالك بعد الأداء المتواضع للأهلي خلال الشوط الأول.

كسب التحديات

بدأ ياسين بونو موسم 2019-2020 على مقاعد البدلاء في إشبيلية بعدما انضم له قادمًا من جيرونا، وقد مُنح فرصة اللعب في بطولة الدوري الأوروبي .. ذلك كان التحدي المهم أمام اللاعب ليُثبت جدارته باللعب أساسيًا.

المغربي لعب بطولة عظيمة وقاد الفريق الإسباني للفوز باللقب الثمين مما جعله يكسب التحدي وينال ثقة المدرب جوليان لوبيتيجي ليُصبح الحارس الأساسي حتى بعد تعافي "توماس فاشليك" من الإصابة، وهو حاليًا اللاعب رقم 1 في حراسة مرمى إشبيلية.

الشناوي مع الأهلي كان أمامه عديد التحديات خلال الموسم، إذ مر النادي بظروف صعبة وحرجة كثيرًا، وقد كان مطلوبًا من اللاعب والقائد لم شمل اللاعبين وتجاوز تلك الأزمات والحفاظ على روح غرفة الملابس ... نجح اللاعب في كل تلك التحديات وقاد زملائه بامتياز لتحقيق ثلاثية تاريخية والعودة للعب في كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات.

المثير أن الشناوي استطاع تعويض رحيل اللاعبين الكبار في الفريق خاصة أحمد فتحي وحسام عاشور وكان على قدر التحدي وقاد المجموعة لتحقيق اللقب القاري الثمين على حساب الجار والمنافس اللدود "الزمالك".