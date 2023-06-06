جول 11 | من حطم رقم الدعيع .. مارسيلو جروهي يقتنص جائزة الأفضل في دوري روشن السعودي 2023

بطل النسخة الثالثة من جائزة "جول 11" يطل عليكم أخيرًا..

بعد صراع شرس ومقارنات عديدة وتفضيلات كثيرة، حسم البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، جائزة "جول 11" في نسختها الثالثة، لأفضل لاعب خلال موسم 2022-2023م من دوري روشن السعودي، لصالحه بعد موسم شاق.

اختيار البرازيلي جاء باختيار محرري النسخة العربية من موقع "GOAL"، بعدما قاد الاتحاد للتتويج باللقب لأول مرة منذ موسم 2008-2009م وللمرة التاسعة في تاريخه.

التصويت ضم 33 لاعبًا، بواقع ثلاثة في كل مركز، ثم تقلص الأمر واقتصر على 11 لاعبًا فقط دخلوا التشكيل المثالي النهائي، وأخيرًا ظفر جروهي بالجائزة، عطفًا على ما قدمه طوال الموسم من النواحي الفنية والقيادية داخل الملعب.

نجاح حارس العميد خلال الموسم لم يقتصر فقط على تحقيق فريقه للقب في النهاية، إنما كذلك نجح في إنهاء سيطرة أسطورة حراسة المرمى السعودية محمد الدعيع؛ نجم الهلال الأسبق، على لقب الأكثر محافظة على نظافة شباكه في موسم واحد بواقع 14 مباراة موسم 2008-2009م، لكن جروهي خرج من الموسم المنقضي بشباك نظيفة من 18 مباراة من أصل 30 خاضها فريقه.

واستمرارًا مع سلسلة الأفضل، فإن الاتحاد بفضل جروهي وخط دفاعه بالكامل توج كأقوى فريق دفاعيًا من بين 16 فريقًا، إذ لم تستقبل شباكه إلا 13 هدفًا فقط.

صاحب الـ34 عامًا كذلك تصدى لـ58 فرصة، وشتت الكرة من مناطق الخطورة 22 مرة، فيما واجه أربع ضربات جزائية، تصدى لاثنتين منها.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من "جول 11" فاز بها الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ لاعب وسط الشباب، أما النسخة الثانية فسيطر عليها البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ جناح الاتحاد.