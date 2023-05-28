جول 11: كل شيء عن جائزة جول في دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023

كل ما تريد معرفته عن جائزة جول 11 لموسم 2022-2023 لأفضل لاعب في دوري روشن السعودي، موعد الإعلان، طريقة اختيار الفائزين

أصبح شغف كرة القدم في السنوات الأخيرة لا ينحصر على المستطيل الأخضر بأداء اللاعبين وأفكار المدربين وحسب، بل انتقل وبقوة إلى خارج الملعب خاصةً مع بداية حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، واللذان استحوذا على الجوائز الفردية طوال عقد كامل من الزمان.

واكب موقع جول التطور الكبير الذي طرأ على الساحرة المستديرة، ودشن في موسم 2007-2008 جائزته العالمية جول 50 ، والتي تُهدى لأفضل لاعب بتصويت فريق عمل الموقع في كل عام، وبالطبع احتكرها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولم يسمحا لها بالإفلات منهما إلا في أربع مناسباتٍ فقط، الأولى كانت في موسم 2009-2010 وفاز بها ويسلي شنايدر، والثانية كانت موسم 2017-2018 وفاز بها لوكا مودريتش، وفي موسم 2018-2019 فاز بها فيرجيل فان دايك وفي 2019-2020 فاز بها روبرت ليفاندوفسكي، بينما حققها ليونيل ميسي لمرتين على التوالي.

وبعد فكرة جول 50، تم تدشين جائزة للكرة العربية تحت اسم جول 25 وهي عبارة عن قائمة من أفضل 25 لاعبًا عربيًا سواء يلعب في الدوريات المحلية أو الأوروبية ويتم ترتيبهم لاختيار أفضل لاعب عربي، وهي الجائزة التي حققها المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في أول خمس نسخ قبل أن يفوز بها أشرف حكيمي العام الماضي.

وبعد المردود الواسع الإيجابي على جائزة جول 25 والانتشار الواسع للجائزة، تم تخصيص جائزة جديدة ظهرت في الموسم الماضي للمرة الأولى تحت اسم جول 11 (Goal 11) والتي يتم من خلالها اختيار أفضل لاعب عن كل مركز بدوري روشن السعودي في الموسم.

ما هي جائزة جول 11؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟

جائزة جول 11 هي جائزة يقدمها موقع جول في نسخته العربية لأفضل لاعب بكل مركز في الدوري السعودي عن الموسم، وقبل الإعلان عن الفائز يتم سرد الأسماء المتواجدة في قائمة الأفضل المكونة من 33 لاعبًا (3 بكل مركز) ليتم اختيار من بينهم أفضل 11 لاعبًا.

ويعد موسم 2020-2021 هو أول مواسم تقديم الجائزة، وذلك بعد أن أثبت الدوري السعودي خلال السنوات الماضية تفوقه على الصعيد العربي، كما أصبح ينضم العديد من الأسماء الكبيرة والمدربين المميزين ويمتلك تقنيات عالية الكفاءة على مستوى تغطية المباريات وأرضية الملاعب وغيرها.

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ما هو موعد إعلان الفائزين بجائزة جول 11 لموسم 2022-2023؟

سوف يتم الإعلان عن المرشحين للتواجد في قائمة أفضل 11 لاعبًا بدوري روشن السعودي والمكونة من 33 لاعبًا يوم الخميس 1 يونيو 2023.

هذا بجانب التشكيل الأفضل من الدوري السعودي للسيدات في موسمه الأول والذي يتم الإعلان عنه في الأحد 4 يونيو 2023.

أما التشكيل الأفضل لدوري روشن في موسم 2022-2023 فسوف يتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.

وأخيرًا التشكيل الأفضل للاعبين المحليين في الدوري السعودية وذلك يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.

موعد الإعلان عن الفائزين بجول 11 لموسم 2022-2023:

الجائزة الموعد الإعلان عن قائمة الـ33 لاعبًا الخميس 1 يونيو 2023،

12 ذو القعدة 1444 هجرية، الإعلان عن الفائزين بجائزة جول 11 الثلاثاء 6 يونيو 2023،

17 ذو القعدة 1444 هجرية،

ما هي طريقة اختيار الأسماء المتواجدة في جول 11؟

سوف يتم اختيار أفضل 33 لاعبًا في الدوري السعودي للموسم المنصرم من جانب خبراء جول (3 لاعبين عن كل مركز) وبعدها يتم وضع تصويت للجماهير عبر حسابات جول المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسوف يتم الاعتماد على اختيار خبراء جول لتحديد أفضل 11 لاعبًا في دوري روشن السعودي عن موسم 2022-2023.

ما هي الجوائز الأخرى التي يقدمها جول؟

بجانب جول 11، فإنّ موقع جول في نسخته العربية يقدم جائزة جول 25 والتي يتم فيها وضع قائمة من أفضل 25 لاعبًا عربيًا سواء يتواجد في البطولات المحلية أو الأوروبية على أن يتم اختيار لاعب واحد فقط بعد تصويت خبراء جول.

الجائزة ظهرت للمرة الأولى في 2017 وتم منحها للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في خمس نسخ على التوالي، ثم حصدها أشرف حكيمي في النسخة الأخيرة.

كما أنّ موقع جول العالمي يقدم جائزة جول 50 والتي يختار فيها قائمة أفضل 50 لاعبًا ولاعبة حول العالم على أن يتم منح اختيار منها أفضل لاعب وأفضل لاعبة بتصويت خبراء جول.

هذا بجانب جائزة NxGn - الجيل القادم لأفضل المواهب الصاعدة في أوروبا.

ولن تكون جول 11 آخر الجوائز التي يقدمها جول، إذ يدرس الصرح الرياضي العالمي إضافة المزيد من الجوائز لتقدير مواهب الكرة العربية والعالمية.