جول 11| الدوري السعودي للسيدات .. بين منع كارثة رجال الأهلي وإنقاذ موسم النصر

لأن ركب العالمية لا ينتظر، بدأت الكرة السعودية للسيدات تشق طريقها سريعًا بحثًا عن نهوض في أقصر مدة زمنية ممكنة..

بالطبع يعلم الجميع حجم النهضة الكبيرة التي تعيشها الكرة السعودية حاليًا، ويُذاع صيتها يومًا تلو الآخر، في ظل الحديث المستمر عن صفقات عالمية منتظرة، إحداها تم بالفعل، فالبداية كانت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والقادم يحمل المزيد..

لكن ليس هذا وحسب ما يتعلق بالنهضة الكروية السعودية، إنما كما يحظى الرجال باهتمام كبير من القادة، فعلى الجانب الآخر، هناك نهوض بخطوات سريعة يشهده القطاع النسائي..

موسم 2022-2023م شهد انطلاق أول نسخة رسمية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، ولأن اللحاق بالركب العالمي خلال فترة قصيرة هو الهدف، فأول موسم كان حافلًا بمشاركة الخماسي الكبير؛ النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي والشباب.

من قبل تحدثنا عن حصاد الموسم، وأبرز الأرقام التي تحققت خلاله، بجانب حديثنا السابق أيضًا الذي خصصناه عن المنتخب السعودي والذي دخل التصنيف الدولي لأول مرة خلال العام الجاري.

واليوم دعونا نطرح أمامكم بعض النقاط الخاصة بالكبار خلال الموسم المنقضي..

حفظت سيدات النصر ماء وجهه!

العالمي الذي دجج فريقه بالنجمات من مختلف بلدان العالم العربية والأجنبية، فتحقق له مراده وتوج نساؤه بلقب أول نسخة من الدوري السعودي الممتاز.

تتذكرون الموسم الاستثنائي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2017-2018، الذي توجه به رجال النصر أبطالًا؟، نعم! تكرر هذا الصراع الموسم الجاري في دوري السيدات، بين العالمي والزعيم، والغلبة كانت من نصيب الأول.

الجولة الأخيرة، سيدات الهلال يستضفن الاتحاد، في المقابل، يلتقي النصر باليمامة، والفارق بينهما نقطة وحيدة لصالح الأصفر، لكن الأزرق سقط في فخ التعادل في الكلاسيكو 4-4، بينما انتصرت سيدات النصر أمام اليمامة 3-2 بهدف في الدقيقة 30 عن طريق منيرة الحمدان، لتكتب كلمة النهاية لصالح فريقها.

"أنتن الأفضل، استمرن" رسالة وجهها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد فريق النصر للرجال، لسيدات ناديه، قبل ثمانية أيام فقط من حسمهن للقب، وبعدها خرج مهنئًا لهن بالفعل.

هذا اللقب النسائي حفظ ماء وجه النصر بعد موسم خالي الوفاض خرج به فريق الرجال، محتلًا الوصافة في دوري روشن، بعد صراع مع الاتحاد.

وليد معاذ لم ينقذ الرجال فقط!

الاسم الأهم في الفترة الأخيرة من تاريخ الأهلي "وليد معاذ"؛ رئيس النادي، الذي جاء في مرحلة حرجة، وعبر مع الرجال الموسم الصعب في دوري يلو للدرجة الأولى، محققن اللقب وعائدًا لدوري المحترفين.

أما مع السيدات فكان "منقذهن" أيضًا ، فقدم لهن هدية ثمينة في الشتاء بالتعاقد مع الهدافة المغربية ابتسام جرايدي، لتكون "منقذة" الراقي، التي أحرزت 17 هدفًا من أصل 35 سجلها الفريق طوال الموسم، واحتل الوصافة في جدول ترتيب الهدافين، رغم استقدامها متأخرًا، لتنتشله من هبوط كان محتملًا.

الأهلي اختتم الموسم محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة فقط، حصدها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في واحدة، وخسارة ثمانية لقاءات، لكن مؤكد أن موسمه المقبل سيكون مختلفًا مع جرايدي ومزيد من التدعيمات من قبل وليد معاذ.

المنتخب السعودي يحقق الاستفادة

من قبل تحدثنا عن كم اللاعبات الأجنبيات اللاتي يعج بهن الدوري السعودي، وبالطبع حقق الأخضر للسيدات الاستفادة من وراء هذا الدعم الكبير..

المنتخب السعودي للسيدات حقق العام الجاري لقب البطولة الدولية الودية للسيدات، بعدما حصدن سبع نقاط من الفوز أمام الموريشيس (1-0)، وجزر القمر (2-0)، بينما تعادلن أمام باكستان (1-1).

وحصدت سارة خالد؛ حارسة عرين الأخضر، لقب الأفضل في البطولة، إذ لم تستقبل شباكها إلا هدف وحيد، لتمنح فريقها لقب أقوى دفاعًا، كما هو الأقوى هجومًا بتسجيله أربعة أهداف.