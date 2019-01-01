خاص جول| جوميس: سعيد بوجودي في السعودية وهدفي الألقاب الجماعية وليس الفردية

المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس يتحدث لموقع جول عقب حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري التركي من موقع جول تركيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد بافيتيمبي جوميس، على أنه بالرغم من سعادته بحصوله على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي، إلا أن الأهم هو الحصول على الألقاب الجماعية مع فريقه.

وحصل المهاجم الفرنسي، على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الموسم الماضي، بعدما قاد فريقه جلطة سراي لتحقيق الدوري التركي.

وتواصل موقع جول مع المهاجم صاحب الـ 33 عاماً، للحديث حول الجائزة، وعن رحلته في الهلال السعودي حتى الآن.

لقد تمكنت من تسجيل ٢٩ هدفًا في الدوري التركي، وهو رقم قياسي تاريخي للأجانب. هل تفاجأت في النهاية بأدائك في تركيا؟

سعيد بحصولي على لقب هداف البطولة. ولكن النتيجة الرئيسية كانت أن الفريق يستحق النجاح، وفي الأخير كرة القدم مجهودات جماعية وأنا ممتن لها، كان وراء الأداء القوى مجموعة من اللاعبين المميزين

‎حدثنا عن رأيك في التجربة في السعودية حتى الآن، كيف تقيم مستوى البطولة؟

لكن تركت نادياً كبيراً وانتقلت إلى نادٍ كبير وهو الهلال، مع مجموعة قوية سعيد بالتواجد هنا أشعر بالثقة بين اللاعبين والجماهير الأمور كانت جيدة، فخور جداً كوني فرداً من الهلال. البطولة في السعودية هذا العام ليست سهلة وتطورت بشكل كبير، وسعيد بتواجدي هنا.

ويتصدر الهلال جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

أنت وجاري رودريجيس كنتما زميلين متفاهمين في جلطة سراي. الآن سيصبح منافسًا لك في السعودية. هل اتصل بك قبل انتقاله إلى الاتحاد؟

أنا سعيد جدًا له .. التعاقد مع جاري أمر جيد للبطولة، فالدوري السعودي بحاجة لمثل هذا النوع من اللاعبين الكبار الذين يرفعون من إمكانيات الفرق وقيمتها. كما أن هذا يعكس صورة جيدة للأندية في الخارج. كنت أفضل أن يكون معي في الهلال، لأن النادي هنا يحاول جلب أفضل اللاعبين.

لقد استطعت في الهلال أن تحافظ على نفس المستوى الذي قدمته في جلطة سراي. ما هو هدفك القادم؟

نحن في الوقت الحالي متصدرين بفارق ثلاث نقاط، ونحاول أن نجعل موسمنا هذا رائعاً سنحاول البقاء في المقدمة والدفاع على اللقب.

قلة تسجيلي للأهداف في البداية كانت مسألة تأقلم، ولكني أتوقع في الوقت الحالي تقديم أفضل ما لدي لحماية شعار الفريق، يجب أن نكون حاضرين دائماً، يجب أن يشعر الجميع بهذا الشيء ونستعد كي نحصل على الألقاب.

نود أن نشكرك على قبولك جائزتنا، لقد قدمت الكثير في تركيا الموسم الماضي ونأمل أن تواصل تألقك مع الهلال

شكرًا لكم .. يسعدني الحصول على الجوائز الفردية، بعد قضاء عام كامل جميل مع جلطة سراي انتهى بالفوز بالبطولة وبلقب الهداف. أنا سعيد جدًا، لكن في النهاية أعلم جيدًا أن التألق الفردي يكلله الأداء الجماعي.

الجدير بالذكر أن جوميس يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للموسم الحالي برصيد 12 هدفاً، وبفارق هدف وحيد عن تاوامبا لاعب التعاون.