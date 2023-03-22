جول بيديا| ما هو سبب عدم مشاركة منتخب ألمانيا في تصفيات يورو 2024؟

تعرف على سبب غياب منتخب ألمانيا عن المشاركة في تصفيات يورو 2024

يسعى عشاق المانشافت الألماني إلى مشاهدة مباريات المنتخب الذي يشجعونه، إذ إنه من أكثر المنتخبات ذات الشعبية الكبيرة ليس في أوروبا فقط بل في جميع أنحاء العالم.

لذلك فإن انطلاق تصفيات يورو 2024 دون وجود ألمانيا في أي من المجموعات كان بمثابة خبر حزين لعشاق كرة القدم عمومًا والمنتخب الألماني على وجه الخصوص.

ذلك لأن الكل يستمتع بأداء المنتخب الألماني القوي الذي دائمًا ما يقدم لوحات فنية رائعة في التصفيات وفي سائر المنافسات الأوروبية بشكل عام.

في السطور التالية نتعرف سويًا على سبب غياب منتخب ألمانيا عن تصفيات يورو 2024 وعدم مشاركته في هذه الفعاليات.

ما هو سبب عدم مشاركة منتخب ألمانيا في تصفيات يورو 2024؟

سبب عدم مشاركة منتخب ألمانيا في تصفيات يورو 2024 هو أنها البلد المستضيف الذي تجري البطولة على ميدانه وملاعبه.

إذ تستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024 في الفترة بين 14 يونيو 14 يوليو 2024 على ملاعب 10 مدن.

هذه الملاعب هي: برلين - دورتموند - لايبزيج - ميونخ - فرانكفورت - هامبورج - كولن - دوسلدروف - جيلسنكيرشن - شتوتجارت.

ليست ألمانيا فقط التي تم استبعادها من التصفيات، روسيًا أيضا تم استبعادها بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟

يشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، وسيتم تقسيمها على 10 مجموعات، ستتكون 7 مجموعات منهم من 5 منتخبات، وهناك 3 مجموعات تضم 6 منتخبات.