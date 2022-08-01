جول بيديا | ماذا يفعل سوار محمد صلاح السري؟ ولماذا يخفيه؟

سوار مثير للجدل ظهر به محمد صلاح، فماذا يفعل ولماذا يخفيه تحت قطعة ملابس خاصة؟

ظهر النجم المصري محمد صلاح بشكل مميز للغاية خلال مواجهة فريقه ليفربول ضد نظيره مانشستر سيتي في لقاء الدرع الخيرية الذي أقيم مطلع هذا الأسبوع.

صلاح صنع هدف وسجل ركلة جزاء وقدم مباراة أكثر من رائعة بالنسبة لكونها أول مباريات الموسم، وظهر كأنه يلعب في الجولة العاشرة أو الحادية عشر وليس في أول مواجهة على الإطلاق في الموسم الجديد.

لكن ظهور صلاح لم يقتصر على التسجيل والتألق، ولم يكن ذلك هو أكثر ما لفت الانتباه في وجود النجم المصري ضد مانشستر سيتي.

صلاح ارتدى قطعة قطنية في يده لتجفيف عرقه أثناء المباراة، وهذا أمر طبيعي، لكن الغير طبيعي هو الشكل الذي ظهر تحت تلك القطعة.

ماذا يرتدي محمد صلاح؟

في الطبيعي يرتدي نجوم كرة القدم والرياضة عمومًا في السنوات الأخيرة صدرية بها جهاز لمتابعة الحالة البدنية والجهد وكل ما هو متعلق بذلك.

مؤخرًا ومع ظهور الساعات الذكية وتطورها أصبحت تلك الخواص مدمجة في العديد منها، لكنها في النهاية لم يكن هناك أي ساعة بها كل خواض الصدرية الشهيرة.

لذلك خرجت إحدى الشركات وتخلت عن كافة مزايا الساعات الذكية من رسائل ومكالمات وبرامج تواصل اجتماعي وركزت فقط على الخواص الخاصة بالأمور البدنية.

وذلك بالتحديد ما يميز الشيء الذي يرتديه محمد صلاح تحت القطعة القطنية بحسب ما ذكرت تقارير مصرية، وهو سوار إلكتروني من أجل قياس المؤشرات الحيوية الخاصة به.

ما هي وظيفة السوار؟

السوار يطلق عليه "Whoop" ويقدم معلومات بشكل مستمر عن المؤشرات الحيوية للجسد طوال الوقت وتحت أي ظرف.

يساعد على تحديد معدلات تعافي عضلات جسدك من أي مجهود، ويخبرك إذا كنت في حاجة إلى المزيد من وقت الراحة حتى لو كنت تشعر أنك بخير، ويتابع السعرات الحرارية وطريقة تعاملك مع التدريبات ويتتبع ساعات النوم ومدى عمقه، ويراقب نبضات القلب وغيرها من الأمور الكثيرة التي لم يسبق أن اجتمعت في سوار أو ساعة ذكية واحدة من قبل.

لذلك بكل تأكيد كان هو الوسيلة المثالية للنجم المصري حتى يحسن من حالته البدنية في ظل منافسته المستمرة على الألقاب الجماعية والفردية في صفوف ليفربول.

كم يكلف هذا السوار؟

بشكل عام يمكن لأي شخص الحصول على السوار نفسه بشكل مجاني، لكنه لن يكون مفيدًا بأي شكل من الأشكال إذ أنه في حاجة إلى تفعيل اشتراك شهري لمتابعة بياناتك الصحية.

ذلك الاشتراك من الممكن أن يتم دفعه بشكل شهري أو سنوي أو كل سنتين، وكما توقعت عزيزي فالاشتراك الخاص بالعامين أوفر من ذلك الخاص بالعام الواحد، والأخير أوفر من الأشتراك الشهري.

قيمة الاشتراك الشهري المنفصل تكون حوالي 30 يورو، بينما تنخفض تلك القيمة إلى 25 يورو لو تم الاشتراك في الخطة السنوية مقابل دفع 300 دولار بشكل مسبق، وتنخفض إلى 20 يورو حال تم دفع قيمة اشتراك عامين مقدمًا وهي حوالي 480 يورو.

لماذا يخفي محمد صلاح السوار الإلكتروني؟

في قوانين كرة القدم من الممنوع بتاتًا أن يرتدي أي لاعب أي أدوات حادة أو صلبة أثناء تواجده داخل الملعب للحفاظ على الخصوم وعليه هو نفسه من خطر الإصابات.

كما هو الحال في خواتم الزفاف التي يتم لف بعض الشرائط المطاطية عليها والسلاسل التي يتم خلعها، لا يمكن أن يخوض اللاعب أي مباراة بوجود سوار في يده.

الصدريات التي تحدثنا عنها سابقًا كانت الاستثناء من تلك القاعدة، لكن يبدو أن سوار صلاح سيكون استثناء هو الآخر، في ظل انتشاره الواسع بين العديد من الرياضيين.

وربما يكون النجم المصري قد حصل على الإذن بارتداء السوار شريطة أن يكون عليه القطعة القطنية التي ذكرناها والتي تخفيه وتقلل من حدته حال ارتطم بأحد المتواجدين داخل الملعب.