جول بيديا | لماذا يرتدي ريال مدريد اللون الأبيض؟

لطالما ارتبط نادي ريال مدريد في أذهان محبيه بالطقم الأبيض الكامل، وهو الذي ارتداه ريال مدريد أثناء رحلته الطويلة التي بدأها في عام 1902.

وعلى مدار 119 عامًا ارتدى ريال مدريد الطاقم الأبيض الكامل، والذي لعب بيه نجوم مثل سانتياجو بيرنابيو، وألفريدو دي ستيفانو، وهوجو سانشيز، وخوانيتو، وكريستيانو رونالدو، وراؤول جونزاليس، وزين الدين زيدان.

رحلة ريال مدريد الطويلة، وتفضيله لارتداء اللون الأبيض، يسلط الضوء على واحدة من أكثر القصص الرومانسية في تاريخ كرة القدم.

لكن ما هو السبب الذي دفع برشلونة إلى ارتداء اللون الأبيض؟ "جول" يأخذكم في هذا التقرير لإلقاء نظرة.

لماذا يرتدي ريال مدريد أطقم باللون الأبيض؟

يعود السبب في ارتداء ريال مدريد اللون الأبيض إلى قصة رومانسية غير تقليدية في تاريخ كرة القدم.

ريال مدريد يرتدي اللون الأبيض، تيمنًا بنادي كورينثيان الإنجليزي، وتكريمًا له على مسيرته.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

واعتبر ريال مدريد أن نادي كورينثيان هو مثال على القيم والطريقة التي يجب أن يتبعها النادي الملكي في لعب كرة القدم.

ريال مدريد يكرم تاريخ النادي اللندني في كل مباراة يخوضها مرتديًا نفس القميص الأبيض الذي ارتداه كورينثيان في مبارياتهم التي لا تُنسى.

ما هي قصة نادي كورينثيان؟

بين عامي 1882 و1939، كان هناك نادٍ إنجليزي يدعى كورينثيان إف سي.

نادي كورينثيان كان ناديًا للهواة، لم يلعب على أي لقب، وقرر التنافس فقط من أجل حب كرة القدم.

في الواقع، كتب المؤسسون في نظامهم الأساسي أنهم "سيبقون كفريق هواة لن يتنافس على أي جائزة".

ومع ذلك، وعلى الرغم من حقيقة أنه لعب مباريات ودية فقط، إلا أن كورينثيان سرعان ما اكتسب شهرة كبيرة في إنجلترا.

السبب في تلك الشهرة، كان أسلوب لعبهم الممتع، والشهرة التي اكتسبوها في مواجهة الكبار.

وحتى يومنا هذا، تعد أكبر خسارة في تاريخ نادي مانشستر يونايتد العريق هي سقوطه أمام كورينثيان بنتيجة 11-3.

كما حقق الفوز على بلاكبيرن روفرز بنتيجة 8-1 في عام 1884، وكان في ذلك الوقت حامل لقب كأس إنجلترا.

نتيجة لشهرته الكبيرة، تمت دعوة نادي كورينثيان في جولة حول البرازيل، وخلال تلك الجولة حقق نتائج كبيرة أمام أقوى أندية البرازيل.

كورينثيان ترك انطباعًا استثنائيًا خلال رحلته في البرازيل، لدرجة أن نادي كورينثيانز العريق تمت تسميته تيمنًا به.