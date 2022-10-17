جول بيديا | لماذا لم يتوج بيليه ومارادونا أبدًا بالكرة الذهبية؟

نلقي الضوء في "جول بيديا" على سبب عدم حصول الأسطورتين بيليه ومارادونا على جائزة الكرة الذهبية على الإطلاق.

يعد غياب اسم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه عن سجل المتوجين بجائزة الكرة الذهبية أحد الأمور المثيرة للتعجب في تاريخ كرة القدم.

مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين إلى لقب كأس العالم في 1986 للمرة الثانية في تاريخ "الألبيسيليستي"، يعد واحدًا من أساطير كرة القدم، ويُنظر إليه على أنه واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ.

أما بيليه، الذي حصد كأس اللاعب 3 مرات مع منتخب البرازيل، فلم يكن له نصيب هو الآخر لحصد الكرة الذهبية، رغم أنه كان من أهم نجوم "السيليساو" عبر التاريخ، وواحدًا من بين أفضل اللاعبين في التاريخ.

صحيح أن مارادونا حصل على جائزة الكرة الذهبية مرة واحدة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المنظمة للجائزة، لكن ذلك كان في عام 1995، وكانت لقبًا فخريًا على إجمالي مسيرته، وليس لقبًا مسجلًا في سجلات المجلة.

ونسلط في "جول بيديا" الضوء على سبب عدم تتويج مارادونا على الإطلاق بجائزة الكرة الذهبية، رغم تألقه في ملاعب كرة القدم طوال مسيرته.

لماذا لم يفز مارادونا بالكرة الذهبية؟

القواعد السائدة لمنح جائزة الكرة الذهبية أثناء فترة لعب مارادونا كانت تنص على أنها تُمنح فقط إلى اللاعبين الأوروبيين.

مجلة "فرانس فوتبول" عندما أطلقت جائزة الكرة الذهبية، كان الهدف مكافأة أفضل لاعب أوروبي في العام بالمشاركة في البطولات الدولية.

لذلك لم يتوج مارادونا أو أسطورة البرازيل بيليه أبدًا بالكرة الذهبية، والتي انطلقت في عام 1956 وحصل عليها الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

من هو أول لاعب غير أوروبي يتوج بجائزة الكرة الذهبية؟

امتد قرار عدم منح لاعب غير أوروبي لجائزة الكرة الذهبية لمدة 39 عامًا، حتى عام 1995.

في ذلك العام، حصد الليبيري جورج وياه نجم نادي ميلان الإيطالي على الكرة الذهبية بفضل تغيير القواعد.

وبعد ذلك حقق البرازيلي رونالدو الجائزة في 1997 و2002، ثم مواطنه ريفالدو في 1999، ورونالدينيو في 2005، وكاكا في 2007.

كما يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة أكثر لاعبًا حصدًا للجائزة في التاريخ، حين حقق اللقب سبع مرات، في 2009، و2010، و2011، و2012، و2015، و2019، و2021.