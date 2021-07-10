جول بيديا | كيف حصل ريال مدريد على لقب نادي القرن؟

ريال مدريد هو النادي الأنجح في تاريخ كرة القدم كما يرى الكثير من الجماهير والمتخصصين حول العالم، وقد حصل على لقب نادي القرن الأوروبي منذ سنوات

في 11 ديسمبر 2000، تم اختيار ريال مدريد من قبل الفيفا كأفضل نادي في القرن العشرين.

تسلم الملكي جائزة نادي القرن في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في روما، وحضرها ألفريدو دي ستيفانو وفلورنتينو بيريز.

حصلت أندية بلقب نادي القرن في قارات أخرى، أمثال الأهلي المصري الذي فاز بالجائزة في إفريقيا، والهلال السعودي الذي حصل على نادي القرن في آسيا.

جول بيديا | كيف حصل الأهلي على لقب نادي القرن؟

فكيف حصل ريال مدريد على لقب نادي القرن؟ جول يقدم الإجابة.

ما هي جائزة نادي القرن؟

جائزة نادي القرن هي جائزة وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم مع نهاية القرن الماضي لأفضل نادٍ، وذلك طوال تاريخ الساحرة المستديرة حتى ذلك الوقت.

حصل نادي ريال مدريد على الجائزة بعد منافسة مع أندية كبيرة أخرى، أمثال بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

تحولت الفكرة إلى إفريقيا وآسيا بعد ذلك، وحصل النادي الأهلي المصري على لقب نادي القرن في القارة الإفريقية، وحصل على لقب نادي القرن الآسيوي نادي الهلال السعودي.

ما هي معايير اختيار نادي القرن الإفريقي؟

تنوعت معايير الاختيار بالنسبة للأندية الحاصلة على نادي القرن، فبالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد معيار التصويت، لكن هذا لم يتواجد في الاتحادات الأخرى.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وضع معيار آخر للاختيار، وهو عدد النقاط الذي حصل عليها كل فريق من مجموع مشاركاته في البطولات القارية، وليس عدد البطولات التي حصل عليها كل فريق أو التصويت.

من هو نادي القرن؟ وما هي معايير اختياره؟

حدد الكاف عدد من النقاط لكل بطولة يصل أي فريق لأدوارها النهائية، وهو ما تم أيضًا في قارة آسيا.

كيف حصل ريال مدريد على لقب نادي القرن؟

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم الباب للتصويب للمشتركين في مجلة الفيفا، وفاز نادي ريال مدريد بلقب نادي القرن بعد حصوله على نسبة 42,35% من الأصوات.

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On this day in 2000, Real Madrid were voted the Best Club of the 20th Century.



👉 https://t.co/IKKIrHpO5m 🎥 #RealMadrid pic.twitter.com/tTRSM1ybyI — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 11, 2016

جاء نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني بعد حصوله على نسبة 9.69 %، وخلفه نادي بايرن ميونخ الذي حصل على نسبة 9.18%.