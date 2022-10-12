جول بيديا | تنبأ بنجوميته الحالية.. كلمات أغنية الراب التي نشرها هالاند في 2016

كيف توقع النرويجي أن يشاهده العالم في التليفزيون؟

قبل أن يبدأ ممارسة هوايته المفضلة في تحطيم شباك الخصوم، كانت لدى النرويجي المبهر إرلينج هالاند هواية أخرى، لكن يبدو أنه لم يكن موهوبًا فيها بقدر موهبته في عالم كرة القدم!.

هالاند كان مع اثنين من أصدقائه عضوًا في فرقة لغناء فن الراب، الأمر الذي أعيد اكتشافه الآن بعدما بات هالاند ملء أسماع وأبصار العالم أجمع.

ما هو اسم أشهر أغاني الراب التي شارك فيها هالاند؟

أشهر أغاني هذه الفرقة التي كانت تسمى بـ"فلو كيجز" كانت أغنية "كيجو جو" والتي اشتهرت بشكل كبير حين بدأ هالاند في صعود سلم المجد.

ولكن لأن الأقدار عادلة، فإن هالاند لم يتحل بأداء جيد إطلاقًا كمغني راب، هذه الأغنية تظهر ذلك بشكل واضح.

بل تم تصوير فيديو كليب لهذه الأغنية يظهر بوضوح كيف أن هالاند اعتمد جودة بدائية مع أصدقائه ليشتهروا عبر "يوتيوب".

ما هي كلمات أغنية الراب التي غناها هالاند؟

لكن إذا كنت تعتقد أن الأكثر إثارة للسخرية هو جودة الفيديو فإنك تكون مخطئًا، كلمات الأغنية برمتها مثيرة للضحك، خصوصًا المقاطع التي كتبها وألقاها هالاند.

كان هالاند يقول في هذه الأغنية المقطع المتكرر "الكورس" والذي كان مضمونه:-

"يا رفاق هلا توقفتم عن الحديث كالثيران..

الآن أنا مرتاح لأتحدث عن الأمر

أتحدث عن الأزمة العالمية، أعتقد أنها أكثر أهمية،

رفاق! أنا لينج (مشتق من إرلينج) والجميع يعرفني..

أنا الشخص الذي يستطيع الناس أن يروه على التليفزيون

أظهر بشكل جيد حتى حين أتناول الطعام!".

يتكرر المقطع مرتين في هذه الأغنية التي جذبت أنظار الكل لترجمتها عبر يوتيوب ومعرفة ما الذي كان يقوله هداف مانشستر سيتي الحالي.

يعود هالاند ليضيف بيتين قصيرين إلى مشاركته في هذه الأغنية الكارثية فيقول: "نعم.. لكنني لا أستطيع الرقص على أنغام كيجو)".

"كيجو" الذي تحمل الأغنية اسمه هو موسيقي نرويجي شهير للغاية معروف بموسيقاه الصاخبة وشهرته الكبيرة في البلاد.

ثم يختم هالاند الأغنية قائلًا: "ارفع صوت الموسيقى!".

ما هو عدد استماعات أغنية هالاند عبر "يوتيوب"؟

حين نشر هالاند وصديقاه إريك بوثيم وإريك ساندبيرج هذه الأغنية في 2016، لم يكن ثلاثتهم يتوقعون أن تجلب الآن نحو 10 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" بالطبع بسبب هالاند الذي تضاعفت جماهيريته ملايين المرات بممارسته كرة القدم.

ربما لولا كرة القدم لظلت التعليقات الساخرة من تلك الأغنية مرافقة له للأبد، ولكنها الآن موجودة مع ذكر لموهبته الاستثنائية في كرة القدم.