جول إنسايدر | 17 غرفة ومناظر خيالية .. رحلة داخل الجناح الملكي لرونالدو في الرياض

النجم البرتغالي سيشعر وكأنه في منزله

لأن الانطباعات الأولى تدوم، حرص نادي النصر السعودي على توفير أفضل تجربة ممكنة لكريستيانو رونالدو فور انضمامه إلى صفوف الفريق.

النجم البرتغالي المخضرم يعيش مرحلة فريدة من مسيرته بالتواجد في الدوري السعودي، بعد توقيعه للنصر لمدة موسمين ونصف براتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

رونالدو لم ينتقل حتى الآن إلى منزله الجديد، ولكنه يسكن بفندق "Four Seasons" في "برج المملكة" الذي سيجعله يعيش كالملوك لمدة شهر كامل قبل انتقاله إلى مسكنه الدائم.

الفندق الذي يعيش فيه صاحب الـ37 سنة ليس مثل أي فندق آخر، لذلك دعونا نذهب في جولة داخل جناحه الخاص الذي يتكون من 17 غرفة..

مكان يليق بالأسطورة

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن رونالدو تم وضعه في أحد أفضل الأجنحة ببرج المملكة الذي يعتبر من أكبر المباني في السعودية بشكل عام ويتكون من 99 طابقًا، ليسكن فيه رفقة عائلته وأصدقائه وكذلك فريق الأمن الخاص به.

الجناح تم حجزه لمدة شهر ولم يتم وضع قيمته على موقع الفندق لأن حجزه يتم بشكل خاص كما هو الحال للجناح الملكي المجاور له.

ولكن القيمة من المؤكد ستكون عالية لأن الجناح الرئاسي الأصغر من النسخة التي يعيش فيها رونالدو تصل تكلفة الليلة الواحدة به إلى 3300 جنيه استرليني.

ووفقًا للصحيفة البريطانية فإن فاتورة رونالدو والوفد المرافق له قد تتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه استرليني عند تسجيل المغادرة والتوجه إلى السكن الدائم.

مناظر رائعة

بعيدًا عن لغة الأموال والأرقام، سنجد أن جناح رونالدو في برج المملكة يوفر له إمكانية الاستمتاع بالمناظر الأكثر روعة بمدينة الرياض، بالإضافة إلى أرقى الأطعمة وأفضلها على الإطلاق.

تقول إدارة الفندق عن هذا الجناح:"يمكن للضيوف الاستمتاع من خلاله بإطلالات لا مثيل لها بمدينة الرياض، ويضم غرفة معيشة مرتفعة بالإضافة لمكتب خاص وغرفة طعام وغرفة وسائط".

وحتى الجناح الأقل منه في الحجم يصل إلى ارتفاع 2599 قدمًا، ويعتبر أكبر من معظم الشقق في بريطانيا التي عاش فيها رونالدو مرتين خلال تواجده مع مانشستر يونايتد.

ويوفر الفندق مجموعة من أفضل الأطباق من الصين واليابان والهند ومنطقة الشرق الأوسط مع بعض المكونات الطازجة التي يتم تقديمها عند الطلب.

وبصفته لاعب كرة قدم يجب على رونالدو توخي الحذر بشأن كمية الطعام التي سيأكلها، وهو ما يفعله النجم البرتغالي منذ سنوات طويلة طوال مسيرته.

ولذلك يقدم الطهاة خدمة طعام حصرية لرونالدو وعائلته لتناسب طبيعة التغذية الخاصة به التي جعلته يحافظ على لياقته البدنية.

جورجينا أيضًا يمكنها الاستمتاع

أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة الفندق طلبت من الموظفين عدم طلب التقاط الصور مع رونالدو وعائلته، ولكنه شوهد يتعامل بتواضع مع الضيوف وأطفالهم وشوهد يشكر عمال الفندق بصفة مستمرة، ليعكس ذلك شعوره بالراحة وكأنه يعيش في منزله.

صديقته جورجينا رودريجيز ستكون محظوظة لأن الفندق يتيح لها التواجد بها متاجرها المفضلة في مركز تجاري ضخم يضم علامات تجارية عالمية مثل زارا وLous Vuitton.

وبالإضافة لملاعب التنس وغرف البخار والتدليك والاستشفاء، يتيح الفندق لرونالدو وجورجينا الحصول على تجربة مميزة بتناول وجبة مسائية على طاولة بمنتصف "جسر السماء" أعلى برج المملكة الذي يعتبر أحد أشهر الوجهات السياحية في الرياض.

الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر فوق برج المملكة يمنح إطلالة بانورامية للمدينة المبهرة التي يبدو أن رونالدو ستعيد الابتسامة والحياة من جديد للنجم البرتغالي بعد فترته التعيسة في مانشستر!