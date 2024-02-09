جول إنسايدر | الهدف إسبانيا .. ملاذ كلوب عقب الهروب من ليفربول!

قصر الأحلام ينتظر المدرب الألماني

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيدًا عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة.

واليوم نحن على موعد مع قصر الأحلام الذي يستعد المدرب الألماني يورجن كلوب قضاء فترة راحته بعيدًا عن الملاعب ومتاعبها.

يعتقد الكثيرون أن كلوب اختار الوقت المناسب للحصول على راحة من رحلته التدريبية الطويلة بالرحيل عن ليفربول، ولكن ماذا عن المكان؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الألماني صدم الجميع بقرار غير متوقع بالرحيل عن الريدز بنهاية هذا الموسم، وذلك لشعوره بانخفاض طاقته بشكل ملحوظ، لعجزه عن التمتع بالحياة الطبيعية التي يعيشها أي شخص عادي بعيدًا عن احتراف كرة القدم.

كلوب لن يفكر طويلًا للبحث عن المكان المناسب لإعادة شحن طاقته من جديد، لأن هناك "جنة عائلية على الأرض" تنتظره في مدينة مايوركا الإسبانية.

قصر الأحلام

Goal / Social

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن كلوب عمل ولا يزال يعمل هذه الأيام على إعادة بناء قصر بقيمة 3.4 مليون جنيه استرليني في جزيرة البليار في مايوركا، ليصبح مثل الجنة المتكاملة للحصول على راحة مناسبة مع زوجته.

مدرب ليفربول لم يتفق مع أي فريق آخر حتى الآن، لذلك لو حصل على إجازة من التدريب أو ابتعد عن اللعبة تمامًا فمن المتوقع أن يتقاعد في قصره في البحر الأبيض المتوسط وليس في بلاده.

اشترى كلوب هذا المنزل في يونيو 2022 مقابل 3.4 مليون جنيه استرليني، من رجل الأعمال والفنان السويسري رولف كني، وقرر إعادة بناء هذا الصرح الضخم الذي تبلغ مساحته 5000 متر مربع بالكامل.

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وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد قام كلوب بتحويل القصر إلى منزل منخفض الطاقة، حيث تكون أنظمة التدفئة وتكييف الهواء مترابطة لترشيد الاستهلاك في الكهرباء بنسبة 75%.

ويتم تنظيم هذه العملية عن طريق الكمبيوتر لضمان بقاء درجة الحرارة في المنزل دون تغيير بغض النظر عن الطقس الخارجي، كما يتم التحكم في جميع الأجهزة الكهربائية وأي جهاز داخل المنزل من خلال هاتف كلوب المحمول.

وداعًا للفنادق

رغم امتلاك كلوب لهذا القصر الفخم، إلا أنه كان يحرص على الإقامة في فندق قريب منه عندما يزور الجزيرة، ولكن مع اكتمال عملية التطوير سيتغير ذلك تمامًا.

إقامة كلوب القادمة ستكون في قصره الذي يحتوي على بعض المناظر الخلابة الساحرة، حيث تم وضع أعمال تنسيق الحدائق في أيدي نفس الشركة التي صممت حديقة فندق "Son Bunyola" الذي يملكه الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

وسيكون العاملون على تطوير القصر في سباق مع الزمن خلال الأسابيع القليلة القادمة، للانتهاء من كافة التجهيزات حتى يتمكن كلوب من الاستمتاع بالبقاء فيه قبل العودة مرة أخرى إلى العمل الشاق في الملاعب الأوروبية.

كلوب ليس الشخصية المشهورة الوحيدة التي تحب الذهاب إلى مايوركا والاستمتاع بها، فهناك العديد من الأسماء التي ترددت على هذه المدينة الساحرة، كان أبرزهم كريستيانو رونالدو ورحلاته العائلية المتكررة هناك مع صديقته جورجينا رودريجيز وأطفاله.

ويضاف إلى رونالدو كذلك ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، أوليفر كان أسطورة بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، لاعب الوسط الألماني توني كروس مما يعني أن كلوب لن يكون وحده في هذه الجزيرة الخلابة.

وبعيدًا عن نجوم كرة القدم هناك شخصيات عامة أخرى تتردد على مايوركا، مثل ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، نجم التنس رافائيل نادال، العائلة المالكة في إسبانيا، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته السابق كاثرين زيتا جونز وغيرهم من النجوم.