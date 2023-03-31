جول إنسايدر | تنانين بوجبا وقرود نيمار .. كيف خسر النجوم الملايين في العملات المشفرة؟!

خسائر ضخمة لنجوم كرة القدم بسبب دخول عالم العملات المشفرة!

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

منذ حوالي عام ونصف وظهر تيار جديد في عالم الأعمال بين نجوم كرة القدم الذين اتجهوا للاستثمار في العملات المشفرة بعد النجاح الكبير للبعض في ذلك المجال.

لكن ما لبث هؤلاء أن أعلنوا عن إطلاق عملاتهم المشفرة بالشراكة مع شركات عديدة في هذا المجال حتى وجدنا أن كل شيء قد بدأ في الإنهيار.

بعض نجوم كرة القدم الذين استثمروا ملايين في تلك الصناعة خسروا بشكل فوري والبعض الآخر لا يزال يخسر حتى يومنا الجاري على أمل أن تعود عملته المميزة إلى القيمة التي كانت عليها قبل أشهر.

فيما يلي دعونا نستعرض أبزر تلك العملات وكيف انخفضت قيمتها بشكل كبير:

بول بوجبا .. أبو التنانين!

بعد أشهر من نهاية مسلسل صراع العروش وبداية مسلسل "هاوس أوف ذا دراجون"، أعلن بول بوجبا عن تعاونه مع شركة عملات مشفرة من أجل إطلاق عملته الخاصة وأطلق على نفسه وقتها "أبو التنانين"، كنوع من الدعاية التي ظهرت من المسلسل الشهير.

المثير في الأمر أنه تم بيع عملته لأول مرة بحوالي مائة و500 ألف يورو في خلال عشر ثوانٍ فقط، والآن يتم تداولها مقابل ما يوازي الـ 15 يورو!

لوك شاو وآندي روبرتسون وكالوم هودسون أودوي وعملات البوكيمون!

عملة أخرى تم إطلاقها بالشراكة بين إحدى الشركات في ذلك المجال وثلاثي الدوري الإنجليزي لوك شاو وآندي روبرتسون وكالوم هودسون أودوي وتم إطلاق اسم "عملات البوكيمون" عليها.

حدث ذلك في يناير من العام الماضي، والآن العملة لا وجود لها على شبكة الإنترنت من الأساس.

واين روني وترينت آلكساندر آرنولد

عند الإعلان عن تلك العملة كانت تساوي حوالي أربعة آلاف يورو، لكنها اليوم لا أحد يقبل على شرائها من الأساس، وهناك عدة عملات تخص الملاكم أولكسندر أوسيك ولا يوجد عليها عمليات مزايدة من الأساس.

نيمار وسون وأزمة تويتر

لم يكن سون هيونج مين يملك حسابًا على تويتر فقام بإنشاء واحد وقامت الجماهير بالاحتفاء به بشكل كبير، لكن بعدها بساعات قام بالترويج لعملة مشفرة جديدة، فتلقى الانتقادات.

تلك العملة روج لها سون بالشراكة مع نيمار دا سيلفا وأحد نجوم الدوري الأمريكي لكرة السلة، وسرعان ما فقدت الكثير من قيمتها في السوق، فعملة سون على سبيل المثال بعد أن كانت تباع بـ 800 يورو أصبحت يتم تداولها مقابل 30 فقط.

دببة الشوارع الخاصة بريو فيرديناند

كما هو الحال بالنسبة لبقية العملات، كانت عملة دببة الشوارع التي روج لها فيرديناند يتم تداولها بأسعار جنونية في البداية، والآن لا تكلف أكثر من 100 يورو.

فيل جونز والعملة المختفية

نجم مانشستر يونايتد السابق كان آخر من دخل لذلك العالم في أبريل من عام 2022، وعند البحث عن العملة التي تم إصدارها له لم يتم إيجادها بأي شكل من الأشكال، كما تم إغلاق الموقع الخاص بها.

قرود نيمار وجون تيري

تجربة نيمار التي تحدثنا عنها سابقًا لم تكن الوحيدة، حيث أصدر عملة تحمل صورة قرد رفقة جون تيري وإحدى الشركات الشهيرة، وتم تداولها لعدة أشهر بالفعل.

ولا يزال يتم تداولها حتى الآن، لكن في الواقع فقد خسرت حوالي 90% من قيمتها وقت الإطلاق وهو رقم كبير للغاية.