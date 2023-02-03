جول إنسايدر | الوجه الآخر لراموس .. رسام مرهف الحس وينشر موهبته سرًا

حلقة جديدة من جول إنسايدر، والحديث اليوم عن موهبة مدفونة لسيرخيو راموس، يحاول أن يجعلها سرًا.

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

حديثنا اليوم سيكون مختلفًا نوعًا ما، فنحن هنا نكشف عن موهبة مدفونة وغير معلنة للنجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق ومدافع باريس سان جيرمان الحالي.

راموس يبدو عليه وإنه يتعمد أن يخفي تلك الموهبة أو ألا يطلق لها العنان نظرًا لإنشغاله بحياته في عالم كرة القدم.

يملك سيرخيو أكثر من سبب لترك تلك الموهبة سرًا، وهو رغبته في أن تحصل على تقييم موضوعي دون التأثر بمدى شهرته، وربما لكونه لا يريد أن يبدو مرهف الحس بينما يلعب في مركز يتطلب دائمًا أن يظهر صلبًا.

لكن مؤخرًا يبدو أن راموس قد بدأ في إهمال مظاهر الحفاظ على سرية موهبته التي جذبت مئات المعجبين خلال أكثر من عام ونصف من إظهارها للعالم.

حساب مجهول على "إنستجرام"

قبل حوالي 87 أسبوعًا من اليوم وبالتحديد في مايو 2021 وقبل أيام من إعلان رحيل راموس عن ريال مدريد وإنضمامه لباريس سان جيرمان ظهر حساب مجهول الهوية على موقع "إنستجرام"، ينشر عدة أعمال فنية مختلفة، ما بين اللوحات والمنحوتات وعدة أشكال من الفن.

الحساب حمل اسم "Borninbeds" وترجمة ذلك الاسم الحرفية هي "مولود في فراش"، وهي عبارة لا يمكن تفسير لماذا تم اختيارها.

ظل الحساب ولا يزال ينشر صورًا للوحات فنية كان آخرها منذ حوالي أسبوع واحد فقط، من داخل مكان يبدو وإنه مخصص للرسم وممارسة الأنشطة الفنية.

مجرد صدفة؟

قبل نشر تلك الصورة بأيام قامت بيلا روبيو زوجة بنشر مقطع فيديو لها مع أبنائها من داخل إحدى غرف المنزل التي تبدو بشكل نسبي شبيهة بتلك المساحة التي ظهرت فيها آخر رسمة من الحساب الغامض.

كان نفس الحائط ونفس غطاء الأرضية الذي يقدم لها الحماية، لكن لا بأس بذلك فهذا لا يعني الكثير.

شكوك أكبر

الشكوك حول ذلك الحساب بدأت بشكل أكبر بعد أن بدأ راموس بنفسه أن يتابعه، ثم لحقت به زوجته وشقيقته.

ثم بعد ذلك ظهر راموس في مقطع فيديو من متحف بابلو بيكاسو في ملقة، وهو يتجول ويبدي إعجابه برسومات الفنان الشهير.

بعدها بإسبوعين فقط، نشر الحساب الغامض مقاطع فيديو من زيارة لذلك المتحف دون أن يظهر فيه أي شخص، فقط استعراض لصور بيكاسو الموجودة في المتحف.

كل تلك الصدف لا بأس بها أيضًا وإن كانت تثير المزيد من الشكوك كلما تراكمت على بعضها البعض.

لكن قبل فترة ليست ببعيدة نشر الحساب الغامض صورًا لمنزلًا فخمًا للغاية وكُتب عليه "مساحة جديدة"، ربما يكون صعبًا على شخص بدخل عادي أن يشتري مثل ذلك المنزل، لكن أيضًا لا بأس، المثير للشكوك في الأمر أن تلك الصور منزل ظهرت بعد أسابيع قليلة من انتشار أنباء عن حصول راموس على مبلغ مالي ضخم للغاية نظير بيع منزله السابق في إشبيلية!

فلنقطع الشك باليقين!

يوم الثلاثاء الماضي نشر برنامج "إي أورا سونسوليس" تقريرًا عن إحدى اللوحات التي نشرها ذلك الحساب الغامض، والتي ظهرت في صورة من داخل منزل سيرخيو راموس قبل فترة.

المثير للإعجاب هنا أن صورة راموس التي نشرها على "إنستجرام" كانت أقدم من تلك التي نشرها الحساب الغامض بحوالي شهر ونصف، فكيف يعقل أن نتصور أن راموس أعجب بها فقام بشرائها من صاحبها على سبيل المثال، لابد أنها له.

هل من الممكن أن تكون زوجته؟

الرسم هو نشاط عائلي في أسرة راموس، وظهرت أسرته بالفعل رفقة الأبناء وهم يمارسون تلك الهواية، وظهر راموس أيضًا في مقطع فيديو قديم وهو يرسم.

لكن لا أحد بين أطفال راموس وزوجته أظهر تلك الموهبة بذلك الشكل من قبل، أو يملك أي دافع لتركها تدفع سرًا دون الإعلان عنها، لذلك فالخيار المنطقي الأكبر هو راموس.

الذي يؤكد ذلك بشكل أكبر أن النجم الإسباني يملك توقيعًا خاصًا للغاية بحسب ما ذكر البرنامج التلفزيوني، قام بوشمه قبل أعوام على قدمه من الأمام ولا يظهر به كثيرًا، لكنه نفس التوقيع الذي يظهر على اللوحات.

بيت القصيد

راموس هو الشخص الأقرب ليكون صاحب ذلك الحساب، قد لا يكون هو في النهاية لكن كل الأدلى والبراهين تشير إلى قائد ريال مدريد السابق.

النجم الإسباني لديه من الأسباب ما يمنعه من الإعلان عن موهبته للعالم، وذلك بكل تأكيد أمر يمكن تفهمه في ظل وضعه كقلب دفاع شرس يرفض دائمًا أن يكون لين أو يظهر بمظهر رقيق.