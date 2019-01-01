حوار جول - أسامة الحدادي عن تطور الدوري السعودي وطموحاته مع الاتفاق

الظهير التونسي يتحدث في حوار خاص مع جول دوت كوم.

بعد رحلة احتراف أوروبية استمرت لعامين ونصف مع ديجون الفرنسي، قرر التونسي أسامه الحدادي العودة للوطن العربي من جديد عن طريقة بوابة الاتفاق السعودي.

الظهير الأيسر الذي بدأ مسيرته مع الإفريقي التونسي قرر الانضمام للاتفاق قُبيل أمم إفريقيا ولمدة أربع سنوات قادمة.

جول دوت كوم أجر حوارًا خاصًا مع اللاعب للحديث عن انطلاقته في الدوري السعودي



-حدثنا عن انطباعاتك الأولى عن الكرة السعودية من خلال الفترة القصيرة مع الفريق حتى الآن؟

كنت أتابع الدوري السعودي منذ فترة كبيرة وزملائي في المنتخب التونسي تواجدوا هنا من قبل وشاهدت عديد المباريات لهم. لعبت عدد قليل من المباريات هنا، نسق كرة القدم هنا عالٍ بدرجة كبيرة وتحتاج لجهد أكبر.

سعيد بالأجواء هنا في السعودية وفي الدوري وأتمنى ان أكون عند حسن ظن الجماهير وأن نكون كلاعبين في المستوى الذي تنتظره منا جماهير الاتفاق.

-ما هي طموحاتك مع الفريق؟

أن نكون في المربع الذهبي على أقل تقدير، سنبذل أقصى ما لدينا لنصل للمربع الذهبي ولما لا المشاركة في البطولات الآسيوية.

سنبذ كل ما لدينا لإثبات أنفسنا وإسعاد جماهير الاتفاق في هذا الموسم الصعب.

- لماذا لم تستمر رحلتك الاحترافية بأوروبا؟

تلقيت أكثر من عرض من ألمانيا وفرنسا ولكنها لم تكن جيدة بالنسبة لي على المستوى الكروي وأقل من طموحاتي لذلك اخترت الدوري السعودي فالبلد هنا منظمة بشكل كبير والدوري هو الأفضل عربيًا وآسيويًا.

الدوري السعويد ليس غريب بالنسبة لي فلقد تابعته خلال السنوات الأخيرة وكل مقومات النجاح متوافرة هنا من ملاعب وإدارات وجماهير، نادي الاتفاق أيضًا نادي عريق ومن أكبر الأندية في السعودية لذلك أنا سعيد بالتواجد هنا.

- أجواء الدوري السعودي تغيرت كثيرًا في العامين الأخيرين، فكيف ستتعامل مع الضغط الجماهيري هناك؟

التغيرات كانت جميعها في صالح النوادي والبطولة لأنه مع زيادة عدد المحترفين تزداد سرعة الدوري وجودة اللاعبين أيضًا فالآن كل الفرق لديها محترفين على مستوى عالي.

هناك عديد اللاعبين كان أمامهم فرصة للاعب في أندية خارج السعودية ولكنهم فضلوا الدوري السعودي مما يدل على قوة الدوري هنا.

أعلم أن الضغوطات هنا كثيرة فأنا ألعب في فريق كبير ولكنني جاهز للتكيف مع الأجواء وأن أكون عند حسن ظن جماهير الاتفاق.

-كيف ترى المنافسة في الدوري السعودي الموسم المقبل؟

المنافسة ستكون شرسة لأقصى درجة بين جميع الفرق، من سيملك النفس الأطول ويحافظ على تركيزه منذ البداية للنهاية سيكون البطل.

يمكنك أن ترى بسهولة خمسة أو ستة أندية قوية ستكون مؤهلة للمنافسة على اللقب.

--اللاعب الأصعب الذي ستواجهه الموسم المقيل في رأيك؟

الثنائي نور الدين أمرابط وأحمد موسى لاعبان على أعلى مستوى، واجهتهما من قبل وأعتقد أنهما سيكونا الأصعب بين لاعبي الدوري السعودي.

-نعيم السليتي رافقك في ديجون ورحلتما سويًا إلى الاتفاق، فكيف كانت كواليس حديثكما معًا؟

تحدثنا كثيرًا عن الأمر وقت المشاركة مع المنتخب التونسي في بطولة إفريقيا ووجدت لديه رغبة للتواجد في الدوري السعودي تحديدًا مع نادي الاتفاق فقمت بتشجيعه على الانضمام للفريق.

نعيم لاعب كبير وقادر على صناعة الفارق، أتمنى له التوفيق ومسعدة الاتفاق بشكل كبير هذا الموسم.