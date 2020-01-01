جوليانو: سعيد مع النصر وأتمنى العودة إلى "بارانا" يومًا ما

اللاعب البرازيلي يتحدث عن الجهود السعودية لمواجهة كورونا.

تحدث البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب وسط فريق نادي النصر، عن مستقبله مع ناديه، وأيضًا عن الوضع في المملكة العربية السعودية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

دي باولا كان لاعبًا في صفوف بارانا وإنترناسيونال البرازيليان، قبل الانتقال إلى دنيبرو الأوكراني في عام 2009، ثم عاد إلى البرازيلي من بوابة جريميو، وبعدها انتقل إلى زينت الروسي، ثم انضم إلى فنربخشة التركي، وأخير في صفوف النصر.

جوليانو قال خلال تصريحات لصحيفة "جازيتا دوبوفو" البرازيلية: "هذه هي السنة الثانية لي في السعودية، وأشعر أنني متأقلم بشكل جيد، وكنا أبطلًا الموسم الماضي، ونحارب من أجل الحفاظ على اللقب".

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وعن مستقبله مع النصر، قال جوليانو: "مرت سنتان في السعودية بشكل جيد، وأتمنى أن تستمر الأمور بشكل جيد".

وتابع: "الناس هنا في السعودية، يحاولون اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا، لدينا حظر تجوال، ولا يُسمح للأطفال والكبار بالخروج إلى الشوارع".

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وعبر جوليانو عن حنينه إلى فريقه الأول بارنا البرازيلي، حيث قال: "أتابع بارانا قليلًا، وهو الفريق الذي أشجعه دائمًا، وأرغب في العودة يومًا ما إلى صفوفه، ولدي عاطفة خاصة نحوه، لأنه هو النادي الذي اكتشفني، وأتمنى له التوفيق والعودة إلى الدرجة الأولى مرة أخرى".

ولعب جوليانو رفقة النصر 69 مباراة، استطاع خلالهم أن يسجل 28 هدفًا، وصنع 17 هدفًا لزملائه، وحقق بطولتي الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي الموسم الماضي.

وينتهي عقد جوليانو رفقة النصر في يونيو 2020، بعد الانتقال إلى صفوفه في صيف 2018، من صفوف فنربخشة التركي، مقابل 10.5 مليون يورو.