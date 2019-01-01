ضربة جديدة للنصر قبل مواجهة الحزم

كان نادي النصر قد تلقى هزيمة كبيرة أمام السد القطري

ماجد جزر

أجرى لاعب نادي النصر السعودي جوليانو عدداً من الكشوفات أمس على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام السد القطري، حيث من المرجح غيابه عن لقاء الحزم.

وكان نادي النصر قد تلقى هزيمة كبيرة أمام السد القطري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لينتهي مشوار الفريق في البطولة القارية.

ووصلت بعثة النصر إلى الرياض فجر أمس الثلاثاء بعد الخروج الآسيوي على يد السد القطري وسط معنويات متدنية للاعبين.

المدرب البرتغالي روي فيتوريا رفض منح لاعبيه يوم راحة، حيث بدأ الفريق استعداداته للقاء الحزم يوم الجمعة المقبل بالرياض في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ومن المنتظر أن يشهد لقاء الحزم عودة المدافع الأيسر عبد الرحمن العبيد، بالإضافة إلى المهاجم عبد الفتاح آدم الذي من المنتظر أن يكون على مقاعد البدلاء يوم الجمعة المقبل في أول ظهور رسمي له مع الفريق النصراوي.