جولر: لهذا لا ألعب مع ريال مدريد وأخبروني إنني سأكون مودريتش الجديد

ريال مدريد أقنع جولر بأنه مودريتش الجديد...

كشف أردا جولر، لاعب ريال مدريد، أن إدارة الميرينجي أقنعته بأنه سيكون لوكا مودريتش الجديد، عند المفاوضات معه، كما أفصح اللاعب التركي عن هدفه الأكبر مع الميرينجي في الفترة القادمة.

وكان جولر، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد، في الصيف الماضي ولكنه عانى من الكثير من الإصابات في بداية مشواره، وبعد عودته لم يحصل على فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وقال جولر في تصريحات صحفية: "كان حلمي الأكبر عندما كنت طفلًا هو اللعب لريال مدريد، هذا أكبر نادي في العالم، وعندما تواصلت معي الإدارة وأخبرتني بأنني سأكون مودريتش الجديد، تأثرت بالمشروع والعرض وقبلته على الفور"

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وأضاف: "كل لاعب كرة قدم، يريد أن يلعب 90 دقيقة، ولكن في ريال مدريد، هناك فلسفة، فإنهم يعدون كل لاعب شاب بشكل جيد، أتحدث مع المدرب كارلو أنشيلوتي، حول هذا الأمر طيلة الوقت، لقد تحدثنا قبل يومين أو ثلاثة وأخبرني انه سيمنحني المزيد من الوقت في الفترة القادمة".

وتابع: "هدفي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، أريد أن أكون أول لاعب كرة قدم يلمس كأس دوري أبطال أوروبا، وهو يرتدي العلم التركي".