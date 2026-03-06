جولة PGA 2026: جدول PGA وكيفية المشاهدة

لا داعي للقلق إذا كنت من محبي الجولف في الولايات المتحدة، فلم يتبق سوى وقت قصير على انطلاق الموسم 111 من جولة PGA Tour مع بطولة Sony Open في هاواي المشمسة. إن متابعة جدول جولة PGA Tour ونتائجها أمر ضروري لمحبي الجولف الذين يرغبون في البقاء في صدارة المنافسة، ونحن نوفر لك كل ما تحتاجه هنا في GOAL.

تُظهر جولة PGA مواهب رائعة في لعبة الجولف طوال جدولها الزمني المكثف، مما يجذب اهتمام عشاق الرياضة في كل مكان.

كانت السنوات القليلة الماضية مكرسة بالكامل لـ Scottie Scheffler، الذي أنهى موسم 2025 بستة انتصارات في جولة PGA، بما في ذلك بطولة الماسترز وبطولة اللاعبين وبطولة الجولة وأربعة أحداث أخرى بارزة. كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ليختتم عامًا رائعًا.

سيكون الموسم هذا العام مشابهًا إلى حد كبير، حيث سيستمر الجزء الرئيسي من الكأس حتى التصفيات وينتهي ببطولة Tour Championship في أغسطس. تقدم GOAL لك ملخصًا كاملاً لما سيحدث في أكبر وأعرق جولة جولف في العالم خلال العام المقبل وكيف يمكنك مشاهدة وبث جميع الأحداث.

جدول جولة PGA 2026

التاريخ الحدث الفائز 15-18 يناير بطولة سوني المفتوحة في هاواي كريس جوتيرو 22-25 يناير أمريكان إكسبريس سكوتي شيفلر 29 يناير - 1 فبراير بطولة فارمرز إنشورانس المفتوحة جوستين روز 5-8 فبراير بطولة WM Phoenix المفتوحة كريس جوتيروب 12-15 فبراير AT&T بيبول بيتش برو-أم كولين موريكاوا 19-22 فبراير بطولة جينيسيس إنفيتيشنال جاكوب بريدجمان 26 فبراير - 1 مارس كوجنيزانت كلاسيكال نيكو إكسفاريا 5-8 مارس أرنولد بالمر إنفيتيشنال 5-8 مارس بطولة بورتوريكو المفتوحة 12-15 مارس بطولة اللاعبين 19-22 مارس بطولة فالسبار 26-29 مارس بطولة تكساس تشيلدرنز هيوستن المفتوحة 2-5 مارس بطولة فاليرو تكساس المفتوحة 9-12 أبريل بطولة الماسترز 16-19 أبريل RBC هيريتاج 23-26 أبريل كلاسيك زيورخ في نيو أورلينز 30 أبريل - 3 مايو بطولة كاديلاك 7-10 مايو بطولة ترويست 7-10 مايو بطولة ONEFlight ميرتل بيتش كلاسيك 14-17 مايو بطولة PGA 21-14 مايو كأس CJ كأس بايرون نيلسون 28 - 31 مايو تحدي تشارلز شواب 4-7 يونيو بطولة ذا ميموريال 11-14 يونيو بطولة RBC الكندية المفتوحة 18-21 يونيو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 25-28 يونيو بطولة ترافيلرز 2-5 يوليو جون دير كلاسيك 9-12 يوليو بطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة 9-12 يوليو بطولة ISCO 16-19 يوليو بطولة البريطانية المفتوحة 16-19 يوليو بطولة كوراليس بونتاكانا 23-26 يوليو 3M المفتوحة 30 يوليو - 2 أغسطس روكيت كلاسيك 6-9 أغسطس بطولة ويندهام 13-16 أغسطس بطولة فيديكس سانت جود 20-23 أغسطس بطولة بي إم دبليو 27-30 أغسطس بطولة الجولة 24-27 سبتمبر كأس الرؤساء

من فاز بأكبر عدد من بطولات جولة PGA؟

يتصدر تايجر وودز وسام سنياد قائمة الفائزين في جولة PGA Tour بـ 82 فوزًا. ويعد الفيجي فيجاي سينغ اللاعب غير الأمريكي الأكثر حصدًا للألقاب، بـ 34 فوزًا في الجولة. أما روري ماكلروي من أيرلندا الشمالية، البالغ من العمر 36 عامًا، فهو أصغر لاعب نشط حصد أكثر من 25 فوزًا (26) في الجولة. وكان آخر هذه الانتصارات في بطولة Wells Fargo Championship في مايو الماضي.

🇺🇸 كيفية مشاهدة جولة PGA في الولايات المتحدة

سيتم بث جولة PGA مرة أخرى على قنوات Golf Channel و NBC و ESPN و CBS في الولايات المتحدة. ستقوم قناة Golf Channel بتغطية الغالبية العظمى من البطولات على الهواء مباشرة، بينما ستعرض قناتا ESPN و CBS بطولتي The Masters و The PGA Championship، وستعرض قناتا USA Network و NBC بطولتي US Open و The Open Championship.

FuboTV هي خدمة بث رائعة تتيح لك مشاهدة موسم PGA Tour بالكامل على الهواء مباشرة. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك خطة "Fubo Sports" الجديدة، التي تكلف 45.99 دولارًا في الشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًافي الأشهر التالية. وهي خدمة مبسطة وتركز على الرياضة وتضم أكثر من 28 قناة، بما في ذلك Tennis Channel و ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network وشبكات محلية مثل ABC و CBS و Fox. تشمل خطط Fubo الأخرى الباقة الأساسية "Pro" (حوالي 85 دولارًا شهريًا) وباقة "Elite" الأعلى مستوى (حوالي 95 دولارًا شهريًا)، وهناك أيضًا باقة "Latino" التي تقدم قنوات رياضية وترفيهية باللغة الإسبانية. تقدم Fubo تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد لجميع خططها.

🇬🇧 كيفية مشاهدة جولة PGA في المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، ستتمكن من مشاهدة جميع أحداث جولة PGA مباشرة وحصريًا على Sky Sports. إذا كنت أحد عملاء Sky الحاليين، فيمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقات من 20 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. يتم تضمين Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد مشاهدة العديد من الأحداث المباشرة عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الأحداث الرياضية المباشرة أثناء التنقل، وهو متاح على أجهزة iPhone وiPad وAndroid.

تقدم NOW TV مجموعة متنوعة من الاشتراكات لمحبي مشاهدة الرياضة، بما في ذلك "عضوية Sports Day"، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح "عضوية Fully Flexible Sports Month" من NOW وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا. تبلغ تكلفتها 29.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الشهر.

🛜 شاهد جولة PGA من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تكن تغطية PGA Tour متاحة في منطقتك أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تخلق VPN اتصالاً آمناً يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي باستخدام ExpressVPN إذا كنت غير متأكد من VPN الذي تختاره، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا لتحديد الأفضل بالنسبة لك.