بعد جولة في مانشستر يونايتد .. راتكليف يتفق مع كل ما قاله رونالدو: هذا عار!

رجل الأعمال البريطاني وجد المرافق في حالة سيئة

صدمة هائلة تعرض لها السير جيم راتكليف، بعد الجولة الأخيرة التي أجراها في مقر مانشستر يونايتد، ليؤيد كل ما قاله كريستيانو رونالدو.

راتكليف استحوذ مؤخرًا على 25% من أسهم النادي الإنجليزي مقابل 1.3 مليار جنيه استرليني، وأصبح حاليًا هو المسيطر على السياسة العامة في أولد ترافورد.

صحيفة "جارديان" قالت إن راتكليف قام بجولة استمرت لمدة يومين في ملعب أولد ترافورد وساحة كارينجتون التدريبية، ليقوم بإرسال رسالة غاضبة إلى الموظفين بعد ظهر، أمس، الجمعة، عبر البريد الإلتكروني.

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وقال راتكليف في الرسالة:"لقد قمت بجولة جيدة حول بعض المرافق، وأخشى أنني قد صدمت من حالة عدم الترتيب في العديد من الأماكن، على وجه الخصوص، قسم تكنولوجيا المعلومات، والذي كان عارًا بالنسبة لي، وكذلك غرف تبديل الملابس لفريقي تحت 18 و21 سنة لم تكن جيدة".

وأضاف:"هذه المعايير لا تقترب أبدًا مما نتوقعه في شركة Ineos الكيميائية، مانشستر يونايتد هو أحد أندية النخبة، إنه أمر صغير في العديد من النواحي، وإذا لم نتمتع بالمعايير اللازمة للانضباط لن ننجح، لذلك سأكون ممتنًا في المستقبل لو اعتمدنا هذه الضوابط في كل مكان، لأن ما يحدث يقدم صورة سيئة عن النادي".

وفي سياق متصل قالت صحيفة "جارديان" إن راتكليف يقوم حاليًا بتقييم الوضع الحالي للمدرب إريك تين هاج، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي حول مستقبله بعد نهاية هذا الموسم.

جدير بالذكر أن حديث رجل الأعمال البريطاني عن مشكلة المرافق في مانشستر يونايتد، يتوافق تمامًا مع ما قاله كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق والنصر الحالي، والذي تحدث عن صدمته من الشكل الذي شاهد عليه النادي بعد عودته في 2021.