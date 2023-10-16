فيديو | جولة خيالية داخل استاد الهلال "المملكة أرينا" .. الكشف عن موعد مفاجئ لافتتاحه

متى ينتهي العمل في استاد الهلال "المملكة أرينا"؟ مدير المشروع يجيب..

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من قلب استاد "المملكة أرينا" أو "كينج دوم أرينا"، كشف محمد المحمد؛ مدير المشروع، عن موعد افتتاح الاستاد في مفاجأة لم يكن يتوقعها الكثيرون.

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"المملكة أرينا" استاد من تأسيس وزارة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، بمناسبة الموسم الجديد من موسم الرياض، وتقرر أن يمنح الهلال حق الانتفاع به خلال الفترة المقبلة، ليكون ملعبه بشكل رسمي.

وقام برنامج "كورة" ومقدمه تركي العجمة بزيارة مقر الاستاد، ليأخذنا في جولة خيالية داخل الاستاد المنتظر على الطراز العالمي.

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ومن جانبه، كشف مدير المشروع أن افتتاح الاستاد سيكون في يوم 28 من أكتوبر الجاري، مشددًا على أن عشرة أيام فقط متبقية على نهاية العمل به، في ظل عمل المهندسين 24 ساعة، بينما لم يكن الاستاد إلا أرض فضاء قبل ثلاثة أشهر فقط.

يشار إلى أن الاستاد سيتم تسليمه للهلال في يناير 2024 المقبل، على أن تكون أول ستة أشهر مجانًا، بينما يبدأ العقد الرسمي بداية من يوليو من العام نفسه مقابل 40 مليون ريال سنويًا، يتكفل الرمز الأمير الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي للزعيم، بدفع 25 مليونًا منها.

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